Oscars 2021 : la prochaine édition est repoussée

Un report des Oscars 2021 était dans les tuyaux et il est désormais officiel. L'Académie a annoncé que ce changement était mis en place pour répondre à la pandémie qui a touché fortement le monde et l'industrie du cinéma. Quand interviendra cette nouvelle cérémonie ?

L'arrêt des productions et la fermeture des salles de cinéma auront des conséquences qui se feront ressentir pendant un petit moment. Déjà évoqué il y a un mois, un report de la prochain édition des Oscars devient une réalité à laquelle il n'est plus possible d'échapper. Cette grande messe devait, comme d'habitude, avoir lieu à la fin du mois de février, le 28. L'Académie vient d'annoncer que la cérémonie se tiendra deux mois après, le 25 avril 2021. C'est la première fois dans leur histoire que les Oscars subissent un tel changement dans l'organisation.

Une modification qui a été décidée pour laisser le temps aux films de sortir et ouvrir un petit créneau pour que les studios puissent programmer les sorties des titres qu'ils aimeraient envoyer en compétition. Pour ce faire, la période d'éligibilité des films est elle aussi changée, en passant du 31 décembre au 28 février suivant. Tout cela s'ajoute à une autre règle exceptionnellement en vigueur : les films sortis en VOD seront éligibles sans avoir besoin de sortir dans au moins une salle de Los Angeles pendant une semaine, à condition qu'une sortie au cinéma ait été initialement prévue avant la pandémie.

Des Oscars 2021 moins marquants ?

L'Académie offre une meilleure flexibilité aux réalisateurs et aux studios mais rien ne dit que le panel de candidats sera suffisant. Quelques pronostics négatifs peuvent légitimement annoncer une édition avec des oeuvres moins marquantes qu'à l'accoutumée. Certaines seront évidemment prêtes et viendront tenter crânement leur chance mais d'autres risquent de laisser passer l'événement, quitte à se présenter l'année d'après. Avec ce changement de date, il faudra surveiller si des nouveaux ajustements sont effectués par les distributeurs pour s'adapter à la situation. N'oublions pas, également, que les salles américaines sont encore fermées à l'heure où ces lignes sont écrites. La tendance est à une réouverture cet été mais difficile de prévoir le comportement du public ainsi que celui de l'industrie.

Quant à la cérémonie, des doutes existent sur la forme qu'elle prendra. Le spectacle sera-t-il assuré avec des centaines de personnalités réunies au même endroit ? La crainte de la contamination sera-t-elle encore dans les têtes dans un peu moins d'un an ? Des questions qui ne peuvent obtenir de réponses dans l'immédiat, cette pandémie a prouvé que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain.