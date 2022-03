Oscars 2022 : découvrez le palmarès complet de cette 94ème édition

Comme chaque année, la cérémonie des Oscars a récompensé le meilleur du cinéma américain. Une 94ème édition marquée par l'écart inattendu de Will Smith et dominée par le film "Coda", récompensé notamment par l'Oscar du Meilleur film.

La 94ème cérémonie des Oscars

La 94ème Cérémonie des Oscars s'est tenue ce week-end à Los Angeles. Une nouvelle édition qui a beaucoup fait parler d'elle lorsque Will Smith a quitté sa place, est monté sur scène, et a mis une énorme gifle à Chris Rock, le maître de cérémonie, qui venait de faire une blague sur l'épouse de Will Smith. Une scène surréaliste qui a fait la une de ces Oscars 2022. Mais outre ce dérapage, voici le palmarès complet des Oscars 2022, dominé par CODA, le remake américain de La famille Bélier :

L'équipe de CODA ©AFP/Frederic J. Brown

Meilleur Film : CODA de Sian Heder

Meilleur acteur : Will Smith dans La Méthode Williams

Meilleure actrice dans un second rôle : Ariana DeBose dans West Side Story

Meilleur acteur dans un second rôle : Troy Kotsur dans CODA

Meilleur réalisateur : Jane Campion pour The Power of the Dog

Meilleur film d'animation : Encanto

Meilleur scénario adapté : Sian Heder pour CODA

Meilleur scénario original : Kenneth Branagh pour Belfast

Meilleure photographie : Greig Fraser pour Dune

Nightmare Alley - Dan Laustsen

The Power of the Dog - Ari Wegner

The Tragedy of Macbeth - Bruno Delbonnel

West Side Story - Janusz Kaminski

Meilleur film en langue étrangère : Drive my car (Japon)

Meilleur montage : Dune

Don't Look Up

La Méthode Williams

The Power of the Dog

Tick, Tick... Boom !



Meilleurs décors : Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story



Meilleurs costumes : Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story



Meilleurs maquillages et coiffures : Dans les yeux de Tammy Faye

Meilleure musique originale : Hans Zimmer pour Dune

Nicholas Britell - Don't Look Up

Lin-Manuel Miranda & Germaine Franco - Encanto

Alberto Iglesias - Madres Paralelas

Jonny Greenwood - The Power of the Dog



Meilleure chanson : No time to die pour Mourir peut attendre

Belfast - "Down to Joy"

Encanto - "Dos Oruguitas"

Four Good Days - "Somehow You Do"

La Méthode Williams - "Be Alive"



Meilleur son : Dune

Belfast

Mourir peut attendre

The Power of the Dog

West Side Story



Meilleurs effets visuels : Dune

Oscar du public : Army of the Dead

Cendrillon

Minamata

Spider-Man No Way Home

Tick, Tick… Boom !



Meilleur documentaire : Summer of Soul

Meilleur court-métrage documentaire : The Queen of Basketball

Meilleur court-métrage animé : The Windshield Wiper

Meilleur court-métrage : The Long Goodbye