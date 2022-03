Oscars 2022 : Hollywood réagit à la gifle de Will Smith envers Chris Rock

La gifle de Will Smith envers Chris Rock fait énormément parler à Hollywood. Si l'acteur de "La Méthode Williams" a reçu le soutien de stars comme Denzel Washington et Bradley Cooper, de nombreuses personnalités ont condamné la violence de son geste.

Le geste choquant de Will Smith aux Oscars 2022

L'ambiance s'est refroidie subitement dans le Dolby Theater le 27 mars 2022, lors de la 94e cérémonie des Oscars. Alors qu'il venait de faire une blague sur l'alopécie de Jada Pinkett Smith, "prête pour G.I. Jane 2 (À armes égales)", Chris Rock s'est interrompu en voyant Will Smith s'approcher de lui. Furieux, le comédien de La Méthode Williams a mis une violente gifle à l'humoriste avant de retourner à sa place.

Devant une audience sous le choc, Will Smith a ensuite lancé à Chris Rock :

Garde le nom de ma femme loin de ta putain de bouche !

Quelques minutes plus tard, Samuel L. Jackson, Uma Thurman et John Travolta remettaient le trophée du Meilleur acteur à l'interprète de Richard Williams. Submergé par l'émotion pendant son discours, Will Smith a présenté ses excuses à demi-mot pour son geste. En larmes, la star a déclaré :

Richard Williams était un défenseur acharné de sa famille. Je suis submergé par ce qui m'arrive. L'amour vous fait faire des choses démentes. Ma vocation c'est d'aimer les gens et de les protéger et d'être une ancre pour les miens. Dans ce métier, certains vous manqueront de respect et vous devez sourire, faire comme si c'était normal. Denzel Washington vient de me dire : "Attention, le diable vient toujours lors de moments de triomphe". J'espère que les Oscars me réinviteront.

Oscars 2022 ©ABC

Le soutien de Denzel Washington et Bradley Cooper

Une vidéo mise en ligne par Scott Feinberg sur Twitter dévoile Denzel Washington et Tyler Perry en train de parler avec Will Smith lors d'une pause publicitaire pendant la cérémonie. Après avoir calmé son ami, l'acteur oscarisé de Training Day s'est rendu auprès de Jada Pinkett Smith, peu de temps avant la reprise de la soirée. De son côté, Will Smith a également pu compter sur le soutien de Bradley Cooper, qui a pris le temps de le réconforter au cours d'un échange marqué par plusieurs accolades.

Interrogée par People au Governor's Ball, Tiffany Haddish a quant à elle salué le geste de Will Smith :

En tant que femme, qui n'a pas été protégée, que quelqu'un dise : "Garde le nom de ma femme hors de ta bouche", c'est ce que votre mari est censé faire, n'est-ce pas ? Cela veut tout dire pour moi. Et peut-être que le monde n'aimera peut-être pas la façon dont ça s'est passé mais pour moi, c'était la plus belle chose que j'aie jamais vue parce que ça m'a montré qu'il y a encore des hommes qui aiment et se soucient de leurs femmes, de leurs épouses.

Un moment "surréaliste"

De nombreuses personnalités ont réagi à ce moment qui fait énormément parler. Lors d'une interview pour Variety, Lakeith Stanfield a affirmé :

Je ne sais pas, c'était fou. C'était surréaliste.

Sur Twitter, Sophia Bush a condamné la gifle de Will Smith, mais aussi la blague de Chris Rock :

La violence n'est pas acceptable. L'agression n'est jamais la réponse. (...) C'est la deuxième fois que Chris Rock se moque de Jada sur la scène des Oscars, et ce soir il s'en est pris à son alopécie. S'attaquer à la maladie auto-immune de quelqu'un est une erreur. Le faire exprès est cruel.

Cité par l'Evening Standard, Judd Apatow a écrit dans un tweet depuis supprimé :

Il aurait pu le tuer. C'est de la pure rage et de la violence incontrôlables. Ils (Will et Jada Pinkett Smith) ont entendu un million de blagues à leur sujet depuis trois décennies. Ils ne sont pas des étudiants de première année dans le paysage hollywoodien et l'humour. Il a perdu la tête.

Une gifle également fustigée par Cary Elwes, Mia Farrow, Rob Reiner ou encore Mark Hamill, qui a qualifié la séquence de "moment le plus laid de l'histoire des Oscars". À l'inverse, Jaden Smith a affiché son soutien à ses parents sur le réseau social.