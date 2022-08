Oscars 2023 : Chris Rock décline l'invitation à présenter la prochaine cérémonie

Invité par l'Académie des Oscars à présenter la 95e cérémonie des Oscars, Chris Rock, giflé par Will Smith lors de l'édition 2022, a décliné la proposition.

Retour sur un incident historique

Le 27 mars 2022, Will Smith stupéfiait le monde du cinéma et la planète entière en assénant une monumentale gifle à Chris Rock durant la 94e cérémonie des Oscars. L'acteur et humoriste Chris Rock venait alors de faire une blague sur le crâne chauve de Jada Pinkett Smith. Ce qui ne fut pas du tout du goût de l'acteur et star Will Smith, qui s'est donc levé et a frappé Chris Rock devant des dizaines de millions de téléspectateurs.

Le lendemain, Will Smith présentait ses excuses, avant de s'exclure lui-même de l'Académie des Oscars quelques jours plus tard. Loin des projecteurs et avec plusieurs projets suspendus voire annulés, l'acteur de Bad Boys et de La Méthode Williams se tient actuellement très en retrait. De son côté, Chris Rock continue d'assurer sa tournée de spectacles aux États-Unis, et c'est lors d'une représentation à Phoenix, le dimanche 28 août, qu'il a déclaré avoir refusé de présenter la prochaine soirée de remise de prix.

Chris Rock ne reviendra pas sur "la scène de crime"

Invité par son public à s'exprimer sur la gifle du 27 mars 2022, comme le rapporte l'Arizona Republic, l'humoriste a donc annoncé avoir refusé l'invitation de l'Académie des Oscars à officier de nouveau en tant que maître de cérémonie pour la 95e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 12 mars 2023.

Will Smith gifle Chris Rock ©Oscars 2022

Humoriste un jour, humoriste toujours, Chris Rock a expliqué sa décision en faisant référence au meurtre de Nicole Brown Simpson, épouse d'O.J. Simpson assassinée le 12 juin 1994, déclarant que ce serait comme lui demander de "retourner au restaurant", dernier endroit fréquenté par la victime le soir du meurtre.

Toujours sur le ton de la blague, il a enchaîné en faisant référence au film Ali de Michael Mann, dans lequel Will Smith incarnait le boxeur Mohammed Ali, affirmant que l'acteur était "plus costaud que lui", et que "jamais l'État du Nevada n'autoriserait un combat entre eux".

L'Académie des Oscars va donc devoir trouver un autre présentateur, qui aura la lourde tâche de tourner la page de la dramatique édition de 2022.