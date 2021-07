OSS 117 3 : découvrez la bande-annonce finale

Hubert Bonisseur de la Bath est de retour dans "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire". Toujours porté par Jean Dujardin, le "meilleur agent français" sera dans les salles le 4 août prochain. En attendant, voici la bande-annonce.

On prend (presque) les mêmes

Il est forcément difficile de reprendre un titre à succès comme OSS 117. En l'espace de deux films (OSS 117 : Le Caire, nid d'espions et OSS 117 : Rio ne répond plus), Michel Hazanavicius a fait rentrer le personnage dans la culture populaire française. Un rôle porté avec brio par Jean Dujardin qui nous délecte avec des répliques toutes plus cultes les unes que les autres. Plus de dix ans après le second opus, Nicolas Bedos reprend donc la franchise pour OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. Un changement de réalisateur compensé par le retour de Jean-François Halin au scénario. De quoi rassurer ceux qui pouvaient craindre que le "style de Bedos" ne vienne dénaturer ce cher Hubert Bonisseur de la Bath.

OSS 117 n'a pas dit son dernier mot

Après avoir présenté Pierre Niney dans le précédent teaser, OSS 117 3 se dévoile bien davantage avec une bande-annonce finale. Le comédien interprète dans le film OSS 1001, un jeune agent qui fait passer 117 pour un vieux ringard. Mais bien qu'il amène une vraie fraîcheur, le héros du film reste de la Bath. Un personnage qui n'est plus en phase avec son époque. Mais, après tout, c'est comme ça qu'on l'aime.

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ©Gaumont Distribution

Ainsi, en plus de la présence de ce "rival", le meilleur agent français aura fort à faire en Afrique noire. Un conflit à régler, des femmes à séduire et des tentatives d'assassinat à éviter. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, tous les ingrédients d'OSS 117 sont là. Avec des répliques qui ont du mordant et un Dujardin toujours excellent dans ce rôle de benêt immature et limité intellectuellement.

À ses côtés, on retrouvera donc Pierre Niney, mais également Wladimir Yordanoff (décédé le 6 octobre 2020) dans le rôle d'Armand, et Fatou N'Diaye, qui interprète Zéphyrine. Bien qu'absente de ces images, il y aura également Natacha Lindiger.

Rendez-vous le 4 août dans les salles. Ou, pour les chanceux du festival de Cannes, il sera présenté en clôture.