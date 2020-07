OSS 117 3 : découvrez la première photo officielle

L'attente pour le prochain volet des aventures du célèbre agent français OSS 117 se fait de plus en plus fébrile. Nicolas Bedos, réalisateur du prochain opus, vient de dévoiler la première photo officielle du long-métrage.

OSS 117 3 : ce que l'on sait de l'histoire

Depuis quelques mois, OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire fait beaucoup parler. Les puristes déplorent le départ de Michel Hazanavicius et craignent l'arrivée aux commandes de Nicolas Bedos, récemment lauréat d'un César pour son dernier long-métrage, La belle époque.

En tête d'affiche, on retrouve bien évidemment Jean Dujardin. A ses côtés, une nouvelle recrue, Pierre Niney, attendu au tournant dans le récit ancré dans les années 1980. Concernant l'intrigue, Nicolas Bedos confie à Première que le meilleur agent français - même si ce n'est pas à lui de le dire - part "sauver" un régime politique de la Françafrique, plus précisément le Kenya. Main dans la main avec le président du pays, le but est de supplanter les rebelles. Mais ce combat immoral ne devrait pas se passer comme prévu...

Une nouvelle fois écrit par le scénariste des deux précédents films, Jean-François Halin, OSS 117 3 ne sera pas plus politiquement correct que ses prédécesseurs. Un culot qui rappelle à Nicolas Bedos ses pastilles humoristiques insolentes sur petit écran. Le cinéaste confie d'ailleurs ressentir la même appréhension concernant le long-métrage à venir. Une confidence qui devrait rassurer les fans d'Hubert Bonisseur de la Bath. Ses nouvelles aventures devraient donc être tout sauf plan-plan !

La première image officielle d'OSS 117 3 dévoilée

Des clichés du tournage avaient déjà surgi sur le net. Mais cette fois, c'est sur son compte Instagram que Nicolas Bedos vient de dévoiler une image exclusive du film parodique à venir. Sur le cliché, on retrouve Jean Dujardin dans un plan rappelant sa rencontre avec la fameuse Carlotta dans Rio ne répond plus - habits en plus.

L'homme, en costume clair et lunettes de soleil, joue de son sourire ravageur face à une femme. Son interlocutrice et lui se trouvent d'ailleurs dans un cadre idyllique. En légende, le réalisateur indique que "Hubert Bonisseur de la Bath vous souhaite un bel été" et tague ses principaux comédiens, dont la nouvelle venue Fatou N'Diaye, ainsi que les producteurs du film.

Alors, êtes-vous impatients de découvrir OSS 117 3, le 03 février 2021 dans les salles obscures ?