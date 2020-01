OSS 117 3 : Jean Dujardin dans des nouvelles images de tournage 

Vous avez aimé ? Partagez :

L’équipe du troisième épisode d’OSS 117, titré « Alerte rouge en Afrique noire », nous souhaite la bonne année avec deux nouvelles photos issues du tournage. On peut voir dessus la star, Jean Dujardin, dans le costume de ce drôle d’agent qu’est Hubert Bonisseur De La Bath.

Sorti en 2009, OSS 117 : Rio ne répond plus, second opus toujours réalisé par Michel Hazanavicius, a été une nouvelle preuve du talent de Jean Dujardin dans le registre humoristique. L’acteur français n’a pas fait que des choix de carrière glorieux mais le rôle d’Hubert Bonisseur De La Bath était une de ses plus éclatantes réussites. Avec une vraie prestance et un ton très précis, il a séduit des millions de spectateurs. On n’envisage pas, aujourd’hui, quelqu’un d’autre dans le rôle principal d’un OSS 117. Et même si Hazanavicius ne sera pas derrière la caméra pour le troisième épisode, Jean Dujardin reste fidèle au poste. Il sera cette fois dirigé par Nicolas Bedos, qu’on vient récemment de couvrir de louanges pour son très beau La Belle Époque. S’il garde cette inventivité, nul doute qu’il fera oublier son prédécesseur.

OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire ne laisse que peu de place au doute dans son titre. L’intrigue se déroule sur le continent africain, avec une nouveauté : un autre agent, plus jeune. Jean Dujardin ne donnera pas la réplique à n’importe qui puisque c’est Pierre Niney qui a été engagé pour prendre le rôle.

Des nouvelles images d’OSS 117

La rencontre s’annonce au sommet, même si elle n’est pas encore teasée dans les premières images en provenance du tournage d’OSS 117 3. L’acteur principal et son réalisateur ont publié conjointement deux nouveaux clichés pour fêter l’arrivée de 2020.

Sur la première, les deux hommes se font face. Quand, sur la second, seul Jean Dujardin est présent, scruté par l’objectif de la caméra. Le point commun entre ces deux images ? Le costume, dans lequel l’acteur entre parfaitement. On n’en sait toujours pas plus sur le contenu du scénario mais le tournage avance convenablement. Après des prises de vue en France en fin d’année dernière, l’équipe devrait s’envoler pour l’Afrique afin de terminer le boulot. En l’absence d’éléments à analyser, on se gardera d’émettre un jugement hâtif sur ce troisième OSS 117. Mais nous sommes impatients de voir ce que va faire Nicolas Bedos.

La date de sortie de OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire est prévue le 3 février 2021.