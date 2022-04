OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire : pourquoi Michel Hazanavicius n'est pas revenu ?

Après deux opus réussis qui sont même devenus cultes, Michel Hazanavicius n'a pas rempilé pour "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire", cédant sa place à Nicolas Bedos. Pour quelles raisons le metteur en scène a-t-il décidé de ne pas revenir ?

OSS 117 parachuté en Afrique

Depuis 2009, le public se demandait s'il allait revoir Jean Dujardin dans la peau de l'agent Hubert Bonisseur de la Bath. Plus d'une décennie plus tard, cette attente a pris fin avec la sortie d'OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. Le film est parvenu à rassembler 1.6 millions de spectateurs dans les salles françaises. Un résultat inférieur aux deux précédents opus (2.2 millions pour Le Caire, nid d'espions et 2.4 millions pour Rio ne répond plus) mais qui peut se comprendre au regard du contexte sanitaire. Dans cette nouvelle aventure, Hubert est envoyé en Afrique aux côtés d'OSS 1001, un agent plus jeune que lui. Or, quand ce dernier disparaît, notre héros doit se débrouiller tout seul.

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ©Gaumont

Le retour d'OSS 117 avec Jean Dujardin toujours en tête d'affiche et le scénariste Jean-François Halin encore de la partie était une perspective qui nous enchantait. D'autant plus qu'une autre énorme star locale, Pierre Niney, avait rejoint l'aventure. Cependant, il manquait une personne pour que l'enthousiasme soit total : Michel Hazanavicius. S'il n'est pas seul artisan de la réussite des autres films, il a tout de même une énorme part de responsabilité. Il a su apporter des influences et injecter des références. À tel point que nous avions du mal à imaginer que l'entreprise puisse se monter sans lui. Dans le camp des fans, son retour était réclamé.

Alors, bien entendu, une pointe de déception s'est faite sentir quand nous avons appris que ça ne serait pas le cas. Nicolas Bedos, qui sortait du sympathique La Belle Époque, a été choisi pour prendre la relève.

Les raisons de l'absence de Michel Hazanavicius à la réalisation

Michel Hazanavicius, souvent questionné sur le sujet, avait déjà prévenu par le passé qu’il ne rempilerait que si le scénario était de qualité. En l’occurence, il a refusé de faire Alerte rouge en Afrique noire parce que l’histoire ne lui plaisait pas. Il ne s'en est pas caché lors d'un passage aux Rencontre nationale Art et Essai en 2018 :

En réalité, dans les coulisses, son absence cache des différends avec les producteurs Éric et Nicolas Altmayer. Le duo a voulu profiter du succès des deux premiers épisodes et aurait missionné Jean-François Halin pour qu'il écrive le troisième sans que Michel Hazanavicius ne soit dans la boucle. Une démarche manigancée dans son dos qui a débouché sur une longue période de flottement, à l'issue de laquelle les Altmayer lui aurait demandé de se décider une bonne fois pour toutes, pour accepter comme pour refuser. Le réalisateur a opté pour la seconde option en voyant que le scénario n'était pas en phase avec ses idées.

Au micro d'Ici-C-Nancy, il confiait vouloir présenter un Hubert plus vieux, avec moins de cheveux sur le crâne et quelques kilos en trop. Alerte rouge en Afrique noire est effectivement un film différent de cette approche, même s'il tente de jouer sur le vieillissement de son personnage avec l'introduction de cet autre agent plus jeune. Si nouvel opus il y a, ce n'est visiblement plus la peine d'attendre que Michel Hazanavicius rempile...