OSS 117 Rio ne répond plus : Alex Lutz a grandement appréhendé son rôle

Second volet des aventures d’ « OSS 117 » sauce Michel Hazanavicius, « OSS 117, Rio ne répond plus » fut également le premier rôle important d’Alex Lutz au cinéma. Si par la suite, l’acteur a connu une carrière formidable sur grand écran, il eut toutefois le trac à l’idée de tourner dans la comédie française culte.

OSS 117 : Jean Dujardin déménage !

Ex-employé de la maison Canal dans les années 90, Michel Hazanavicius en a conservé le style moqueur et parodique en réalisant en 2006 OSS 117, Le Caire : Nid d’espions. Ainsi, non seulement, il s’accorde les services d’un véritable talent comique en la personne de Jean Dujardin. Mais en plus, il parvient à détourner les romans initiaux de Jean Bruce en faisant un véritable pastiche des premiers films James Bond. Le succès est alors total : en effet, OSS 117, Le Caire : Nid d’Espions est un grand succès au box-office avec plus de deux millions d’entrées en France. De plus, il obtient 5 nominations aux Césars (pour une seule récompense).

OSS 117 : Le Caire, Nid d'Espions ©Gaumont

Pour rappel, le film suit les aventures d’Hubert Bonisseur de la Bath aka OSS 117, un agent spécial chevronné de la SDECE (le service de renseignements français, ancêtre de la DGSE). En 1955, il est envoyé en Egypte par le Président René Coty lui-même pour mettre à jour une affaire qui pourrait mettre en péril la sécurité du Proche-Orient, dans un contexte de Guerre Froide.

Le triomphe du film entraîne inévitablement une suite sortie en 2009.

Grande première pour Alex Lutz

Dans ce second volet, l’espion le plus macho et xénophobe de l’Etat français s’envole cette fois au Brésil pour une mission concernant le rachat d’un microfilm contenant une liste d'anciens collaborateurs français durant la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier serait détenu par un ancien nazi. Durant sa mission, il est également contacté par le Mossad.

Au sein du casting d’OSS 117, Rio ne répond plus, on retrouve Alex Lutz, qui joue ici son premier rôle de grande importance au cinéma (il a fait une brève apparition dans Les Femmes de l’ombre). Celui qui a reçu en 2019 le César du meilleur acteur pour son rôle dans Guy (film qu’il a également réalisé) est revenu sur quelques coulisses du long-métrage, lors de son passage chez Europe 1. Et durant un jeu de questions-réponses avec Nikos Aliagas, il a avoué qu’il n’était pas le plus confiant au monde à l’idée de jouer dans le film :

Pour être honnête et dire la vérité, j’étais hyper heureux, mais j’étais tellement traqueux, tellement froussard, tellement c’était mon premier rôle un peu important au cinéma dans un film attendu.

Heureusement, il a pu compter sur le soutien de Jean Dujardin, qu’il a qualifié de « meilleur parrain du monde ». En effet, ce dernier lui a été de bon conseil durant tout le tournage, lui donnant même une ultime leçon afin qu’il appréhende beaucoup moins ses films suivants : « Pardonne-toi ! »

Quand on voit aujourd’hui le talent ainsi que la confiance qu’Alex Lutz met dans ses interprétations au cinéma, à la télévision et au théâtre, on peut dire que ce conseil a été plus que précieux pour lui.