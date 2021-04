Oxygène : Netflix dévoile la bande-annonce anxiogène avec Mélanie Laurent

Découvrez ci-dessus la bande-annonce du nouveau thriller angoissant d'Alexandre Aja, "Oxygène" avec Mélanie Laurent. Le film sera disponible sur Netflix dès le 12 mai.

Oxygène : retour aux sources

Dix-huit ans après nous avoir terrorisés avec Haute tension, Alexandre Aja revient à la langue française pour son nouveau thriller événement : Oxygène. Pour la première fois de sa carrière, le réalisateur français collabore avec Netflix, et son neuvième long-métrage sera disponible sur la plateforme dès le 12 mai. Après avoir mis en scène Kaya Scodelario face à des crocodiles XXl dans Crawl en 2019, Alexandre Aja a misé sur Mélanie Laurent pour porter ce thriller à huis clos qui s'annonce suffoquant.

Mélanie Laurent - Oxygène ©Netflix

L'actrice française interprète une jeune femme, prise au piège d'une unité cryogénique. Elle ne sait plus qui elle est, ni comment elle a pu finir enfermée dans une capsule de la taille d'un cercueil. Tandis qu'elle commence à manquer d'oxygène, elle va devoir recomposer les éléments de sa mémoire pour sortir de ce cauchemar.

La bande-annonce fait monter la pression

Après un premier teaser énigmatique, la bande-annonce d'Oxygène en dévoile un peu plus sur ce thriller suffoquant qui n'est pas sans nous rappeler l'éprouvant Buried sorti en 2010. Dans ces nouvelles images, on apprend que le personnage de Mélanie Laurent est une certaine Elizabeth Hansen, qui a obtenu le prix Nobel de biologie pour ses travaux portant sur la cryogénie. Il y a donc un lien direct entre ces derniers et la situation dramatique dans laquelle elle se trouve.

Ce nouvel aperçu nous promet un thriller anxiogène à souhait, comme Alexandre Aja en a le secret.