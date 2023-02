Pamela, A Love Story : pourquoi Pamela Anderson refuse de regarder le documentaire Netflix ?

Pamela Anderson dévoile une partie de ses archives personnelles dans "Pamela, a love story". Un documentaire disponible sur la plateforme Netflix, que la star préfère ne pas regarder.

Pamela, A Love Story : dans l'intimité d'une star

Après avoir fait la couverture du magazine Playboy, Pamela Anderson s'installe à Los Angeles et intègre le casting d'Alerte à Malibu en 1992. Jusqu'en 1997, la comédienne d'origine canadienne prête ses traits à la sauveteuse C.J. Parker dans la série. L'actrice essaie également de faire carrière au cinéma, notamment avec le film d'action Barb Wire.

Mais ses débuts sont ruinés par la diffusion de sa sextape avec le rocker Tommy Lee. Un événement sur lequel revient la série Pam & Tommy, que la star a refusé de regarder. Dans le documentaire Pamela, A Love Story, que Netflix vient de mettre en ligne, elle déclare :

Pour survivre, j’ai dû bloquer cet épisode de ma vie. Et maintenant tout refait surface, ça me rend malade.

Pamela, a love story ©Netflix

Avec ce long-métrage réalisé par Ryan White, Pamela Anderson revient sur sa vie et plonge le public dans son intimité, ses réussites, ses échecs et ses déboires sentimentaux, en dévoilant de nombreuses archives personnelles. Un projet auquel la comédienne et militante a accepté de se consacrer grâce à son fils Brandon, comme elle l'explique à Vanity Fair :

Brandon peut me convaincre de tout avec sa sincérité et son acharnement, que seul un fils peut avoir. Il voulait raconter mon histoire, de manière authentique.

Ne pas regarder dans le rétroviseur

Avec Pamela, a love story, les spectateurs peuvent donc redécouvrir sa complicité avec ses enfants, son rapport compliqué à l'amour, les débuts de sa romance avec Tommy Lee ou encore son mariage avec le musicien Kid Rock.

Un portrait qui permet à Pamela Anderson de livrer sa propre vérité, loin de son image publique qui lui a toujours échappée. Si la comédienne s'est investie dans ce projet en révélant de nombreuses images inédites, elle ne compte apparemment pas le visionner.

Pamela, a love story ©Netflix

Dans le documentaire, Ryan White demande à l'actrice si elle serait prête à lire certains passages de ses journaux intimes. Pamela Anderson répond alors (via le HuffPost) :

Je ne sais pas si j’ai envie de les lire. Je ne pense même pas regarder le documentaire.

Elle précise qu'elle préfère ne pas regarder en arrière :

J’aime faire les choses pour l’expérience. Je veux passer à la prochaine étape de ma vie. (...) C’est difficile de retraverser tout ça, c’est comme si c’était la première fois.

Pamela, A Love Story est disponible sur Netflix.