Parasite : Bong Joon-ho va ressortir le film en noir et blanc

Bong Joon-ho ne lâche pas son dernier bébé, « Parasite ». Le metteur en scène prévoit avec Adam McKay de reprendre le concept du film pour une mini-série HBO et, maintenant, il s’apprête à le ressortir dans une version en noir et blanc. Mais seulement quelques cinémas le diffuseront…

Parasite mérite sa Palme d’or, les superlatifs qu’on lui attribue et sa belle carrière dans les salles. Le phénomène aurait pu en rester là mais ce n’est pas assez pour son auteur, le brillant Bong Joon-ho. Frustré de ne pas avoir pu y mettre toutes les idées qu’il a eues lors de l’écriture, il sera enchanté de compléter le film avec une mini-série pour HBO. On ne sait même pas comment le format sera abordé et ce qu’il peut y avoir de supplémentaire à ajouter. Le network américain et le metteur en scène ont toute notre confiance sur le coup.

Une ressortie spéciale pour Parasite

Ce n’est pas tout, Parasite va revenir dans un parc de salles réduit pour une ressortie dans une version en noir et blanc. Elle a été supervisée par Bong Joon-ho, qui a un amour particulier pour le cinéma à l’ancienne, celui qui arrivait à faire tant sans la couleur. Il a pris le soin de lui-même justifier sa démarche :

Je suis extrêmement heureux de vous présenter Parasite en noir et blanc sur grand écran. Il sera fascinant de voir comment l’expérience de visionnage change lorsqu’un film est présenté en noir et blanc. Je l’ai regardé deux fois comme ça maintenant, et parfois le film ressemblait plus à une fable, en redonnant l’impression que je regardais une histoire d’autrefois.

Il explique par ailleurs que l’excellente performance des acteurs était perçue d’une autre façon sans les couleurs. On veut bien le croire, mais encore faut-il qu’on puisse y avoir accès. Ce qui ne sera pas le cas en France puisque seul Neon, le distributeur américain, va proposer cette expérience dans quelques salles de New York et Los Angeles. Bong Joon-ho a déjà tenté cette expérience par le passé avec Mother. Un procédé digital qui ne coûte pas grand chose mais, à force, on préférerait qu’il abandonne cette solution de fortune pour se pencher sur une vraie nouvelle production en noir et blanc. Nul ne sait si nous pourrions avoir accès un jour en France à ce Parasite métamorphosé, dans les bonus d’une version vidéo par exemple. En attendant de le savoir, il ya de grandes chances pour qu’on en entende parler dans sa version originale lors de la prochaine cérémonie des Oscars, le mois prochain.