Parasite : record historique pour un film en langue étrangère au box-office UK

« Parasite » obtient un nouveau record. Le film de Bong Joon-ho vient en effet de devenir le film en langue étrangère qui a le mieux marché au box-office britannique. Le long-métrage continue ainsi sa course historique.

Parasite accumule les distinctions et les records. Après avoir remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes 2019, et ainsi être devenu le premier film coréen à gagner le prix suprême du Festival, il a remporté l'Oscar du Meilleur film, devenant le premier film en langue étrangère de l'histoire à recevoir cette statuette. Après avoir enfin reçu le César du Meilleur film étranger, et après avoir encaissé plus de 245 millions de dollars à travers le monde, le film de Bong Joon-ho vient d'établir un nouveau record.

Énorme succès au box-office britannique

Parasite vient en effet de battre le record au box-office britannique pour un film étranger. Il devient ainsi le film en langue étrangère le plus rentable au Royaume-Uni. Parasite a dépassé La Passion du Christ, qui détenait précédemment ce record depuis 2004. Le film de Bong Joon-ho a rapporté plus de 11,1 millions de livres sterling (soit 14,5 millions de dollars) devançant ainsi le score au box-office du film de Mel Gibson. Une nouvelle rapportée par le distributeur Curzon Artificial Eye sur son compte Twitter, et relayée par Variety :

Ce week-end, nous célébrons le nouveau record de Parasite qui est devenu le film en langue étrangère le plus rentable de l'histoire du box-office britannique !

Parasite a fait ses débuts au Royaume-Uni le 7 février dernier. Soit quelques jours avant la cérémonie des Oscars où il a empoché quatre statuettes. Le film a rapporté plus de 1,8 millions de livres sterling dès son premier week-end d'exploitation. Ce qui en fait l'ouverture la plus rentable pour un film étranger au Royaume-Uni.

La sortie de Parasite au Royaume-Uni est intervenue plus tard que la plupart des territoires. Cela a permis au film sud-coréen de tirer pleinement parti de sa renommée acquise pendant les Oscars. En France, le film est déjà disponible en DVD, VOD et Blu-Ray depuis le 28 février dernier.