Parasomnia Productions : un nouveau label de films de genre français voit le jour

Bonne nouvelle pour les amateurs de films de genre ! Un nouveau label vient de voir le jour en France : Parasomnia Productions. Et un appel à projets est lancé !

Parasomnia Productions : un nouvel espoir pour le genre français

Si nos voisins américains ont la main mise sur le cinéma de genre, il y a, en France, de vrais talents émergents, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Malheureusement, le genre français souffre encore d'une mauvaise réputation, et a parfois bien du mal à trouver le chemin des salles obscures. Pourtant il y a de vraies petites pépites, qui méritent que l'on s'y attarde, à l'image de Teddy ou encore de La Nuée, tous deux distribués par The Jokers et présentés cette année en compétition au Festival de Gérardmer. Mais bonne nouvelle pour le cinéma de genre héxagonal puisqu'un nouveau label de films de genre français va voir le jour ! Son nom ? Parasomnia Productions.

Anthony Bajon (Teddy) - Teddy ©The Jokers

Né de l'association entre la société de production Moana Films et le distributeur Sony Pictures Entertainment France, Parasomnia Productions a pour ambition de développer et de promouvoir le cinéma de genre en France. Son objectif est de produire des films originaux et ancrés dans la société française pour un budget maximal d'un million d'euros par projet.

Cette démarche se rapproche de ce que fait Blumhouse Productions aux États-Unis : produire des longs-métrages avec très peu de budget, pour un résultat extrêmement rentable (à l'image de la saga Paranormal Activity).

Nous croyons aux films avec un concept fort, pensés pour être réalisés dans un budget limité. Nous tenons également à découvrir des personnages forts et uniques. Enfin, nous accorderons une importance particulière aux projets de premiers et seconds longs-métrages, afin d'encourager l'émergence de nouveaux talents

ont déclaré Marc Missonnier, PDG de Moana Films, et Stéphane Huard, président de Sony Entertainment France.

Appel à projets

Parasomnia Productions sont dès à présent à la recherche de projets originaux d'auteurs et d'autrices. Ils lancent un appel à projets portant sur des scénarios originaux de longs-métrages de fiction écrits en langue française. L'admissibilité des projets est déterminée par trois critères principaux. Il faut qu'il soit :

un film de genre (fantastique, horreur, surnaturel, faux documentaire, anticipation...)

réalisable avec un budget total de production d'un million d'euros

ni produit, ni co-produit par une société de production.

Le règlement complet de l'appel à projets est disponible sur le site officiel de Parasomnia Productions.