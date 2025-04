Passé inaperçu au cinéma en 2024, ce film d'horreur vient d'arriver sur Netflix

Sorti discrètement en salles en janvier 2024 (moins de 200 000 entrées en France), "Night Swim" n’avait pas marqué les esprits lors de sa diffusion en France. Quelques mois plus tard, le film d’horreur produit par James Wan et Blumhouse refait surface sur Netflix, où il vient d’intégrer le catalogue français. Un nouveau départ pour ce long-métrage fantastique qui pourrait, cette fois, rencontrer son public.

Une piscine hantée et une famille en détresse

Réalisé par Bryce McGuire, Night Swim s’inspire de son propre court-métrage éponyme, réalisé en 2014. L’intrigue suit Ray Waller (Wyatt Russell), ancien joueur de baseball contraint de prendre sa retraite pour raisons médicales. Avec sa femme Eve (Kerry Condon) et leurs enfants, il emménage dans une maison en banlieue équipée d’une piscine. Mais cette dernière devient rapidement le théâtre d’événements inquiétants.

Au fil des jours, des phénomènes inexpliqués s’enchaînent. L’eau semble attirer les membres de la famille, et Ray, dont la santé s’améliore de manière étrange, devient de plus en plus instable. Ce qui s’annonçait comme un nouveau départ tourne à l’obsession, jusqu’à ce que le mal surgisse pour de bon.

Night Swim joue sur une angoisse familière : celle d’un lieu de détente devenu menaçant. L’approche reste modeste, sans surenchère d’effets spéciaux, mais mise sur l’atmosphère et la montée progressive du malaise.

Un démarrage timide, une deuxième chance sur Netflix

À sa sortie, le film n’avait pas rencontré le succès escompté avec seulement 50 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Peu soutenu par la critique et pénalisé par une distribution confidentielle, il était rapidement passé sous les radars. Son arrivée sur Netflix France change la donne. Accessible à un large public, Night Swim pourrait bénéficier d’une nouvelle exposition, comme d’autres films d’horreur modestes avant lui (The Rental, His House, No One Gets Out Alive).

Le nom de James Wan, ici à la production, pourrait également attirer les amateurs du genre, même si le film se veut plus feutré que ses productions habituelles.

Sans prétention, Night Swim s’inscrit dans une tradition efficace du film de maison hantée à concept unique. Son arrivée sur Netflix lui offre l’occasion de séduire les abonnés curieux d’un frisson estival… en eau trouble.