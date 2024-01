Pauvres créatures : cette scène de sexe avec Emma Stone a choqué l'Angleterre

Pour la sortie de "Pauvres créatures" au Royaume-Uni, une scène de sexe entre Emma Stone et Damien Bonnard a dû être modifiée à cause de la loi sur la protection des enfants de 1978.

Emma Stone est Bella dans Pauvres créatures

Après La Favorite (2019), Yorgos Lanthimos retrouve Emma Stone avec Pauvres créatures, une comédie fantastique étonnante, qui n'a pas peur d'aller bousculer son audience. Le sujet même est intrigant, puisqu'il y est question d'une femme ramenée à la vie par un genre de Docteur Frankenstein qui lui greffe le cerveau d'un nouveau-né.

Avec son corps d'adulte, Bella va réapprendre à marcher et à parler. Mais étant constamment enfermée dans la demeure du Dr Godwin Baxter (Willem Dafoe), elle n'a pas les codes de société et agit en suivant uniquement ses désirs qu'elle découvre au fur et à mesure. Elle va finalement partir pour découvrir le monde, s'émanciper, et expérimenter alors sa sexualité.

Emma Stone - Pauvres créatures ©The Walt Disney Company France

Le film comporte pour cette raison de nombreuses scènes de sexe, jugées nécessaire par Emma Stone. Le réalisateur se refusant à faire un film prude, et voulant rester fidèle au personnage. Cependant, celles-ci n'ont rien de romantique, puisqu'il s'agit davantage d'expériences pour Bella, que de sentiments. Et pour le public, cela provoque tantôt des rires, tantôt une forme de malaise.

Une scène de sexe à modifier pour le Royaume-Uni

Une séquence en particulier peut s'avérer assez gênante. Lors d'un passage à Paris, Bella décide de proposer ses services dans un bordel, ce qui lui fera découvrir encore une fois une part du monde qui lui était jusque-là inconnu. Parmi ses clients, se trouve un homme, interprété par l'acteur français Damien Bonnard, et accompagné de ses jeunes fils. C'est alors dans un but pédagogique qu'il va montrer à ses enfants comment faire l'amour. Une situation extrêmement malsaine, mais que Yorgos Lanthimos traite avec ironie.

Pour autant, cette scène a été jugée problématique lors de la sortie du film au Royaume-Uni. Comme l'a rapporté IndieWire, la British Board of Film Classification aurait demandé des changements dans le montage pour pouvoir autoriser la sortie de Pauvres créatures. Dans son communiqué, l'organisme responsable d'évaluer la classification des films a déclaré :

Nous avons informé le distributeur que nous serions susceptibles de classer le film en "+18 ans" à condition que des changements soient apportés à une courte séquence représentant une activité sexuelle en présence d'enfants.

Emma Stone - Pauvres créatures ©The Walt Disney Company France

C'est en fait à cause de la loi sur la protection des enfants de 1978 que ce passage posait problème dans son montage original. En effet, la loi vise notamment à "prévenir l'exploitation des enfants par la réalisation de photographies indécentes". Même si la séquence dans le film ne montre pas de passage à l'acte de la part des jeunes garçons présents, le simple fait de les montrer en train d'assister à une relation sexuelle était problématique. Un nouveau montage a donc été proposé pour le marché britannique.