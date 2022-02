Peaky Blinders le film : Steven Knight donne des nouvelles

La série "Peaky Blinders", adulée par une énorme communauté de fans, prendra bientôt fin avec la sortie de la sixième et ultime saison. Mais l’histoire du gang Shelby se poursuivra ensuite sur grand écran. Et son créateur a donné des nouvelles du film à venir.

Peaky Blinders se terminera bientôt en série…

Depuis 2013, Peaky Blinders fascine un très grand nombre de fans. Ces derniers attendent avec impatience de connaître la conclusion des aventures de Tommy Shelby et de sa famille. Et de savoir jusqu’où ira le gang du personnage joué par Cillian Murphy. Neuf ans après la sortie de la première saison de la série, celle-ci se terminera bientôt. La sixième et derrière salve d’épisodes sera diffusée à partir du dimanche 27 février sur la BBC en Grande-Bretagne. En France, les derniers épisodes du show arriveront un peu plus tard. Ils seront cette fois proposé en exclusivité par Netflix, et non plus Arte.

Interrogé par la BBC, Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, a expliqué pourquoi la série prendra fin après son sixième chapitre. Si le show aurait dû avoir une septième saison, elle a tout simplement dû être raccourcie à cause de la pandémie. Mais, pour rappel, les aventures du gang de Tommy Shelby se poursuivront ensuite sur grand écran. Avant des spin-offs, les fans de l’histoire des Peaky pourront suivre la suite de leurs aventures dans un film.

… avant de revenir dans un film

Après avoir donné des explications sur la fin de la série, Knight a justement des nouvelles du film Peaky Blinders. Le créateur de l’univers qui a rencontré tant de succès a révélé que la sixième saison ne serait pas réellement une conclusion de l’histoire du gang. Ainsi, il la considère comme « la fin du début ». Knight a expliqué son idée pour la suite de l’histoire du gang de Birmingham : « Finissons le début, et ensuite faisons le film. Et ensuite, on verra où nous allons en termes de spin-offs. »

Steven Knight © Luca Teuchmann/WireImage

Dans une interview pour Yahoo, Knight a donné des nouvelles de l’avancée du long-métrage. Il a tout d’abord révélé qu’il commençait actuellement à l’écrire. Le scénariste semble donc être dans les temps pour que le film soit ensuite tourné en 2023, la date annoncée en octobre 2021. Reste à savoir ce que racontera le long-métrage. Sans donner de détails sur le sujet, Knight a livré quelques indices à propos de son intrigue : « L’histoire se poursuivra d’une manière différente, mais le film aura le même ton que la série. »

Peaky Blinders © BBC

Quoi qu’il en soit, il faudra se montrer patients avant de pouvoir découvrir le film Peaky Blinders. Celui-ci ne devrait pas sortir dans les salles avant 2024. Et il sera donc ensuite suivi par des spin-offs. En revanche, Knight avait expliqué en octobre dernier qu’il comptait passer le relais pour ces autres projets. D’autres créateurs devraient donc apporter leur patte à l’univers Peaky Blinders, après la sortie du long-métrage.