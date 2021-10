Peaky Blinders : on sait quand arrivera la saison 6 et quand sera tourné le film

"Peaky Blinders" trouvera sa conclusion avec un long-métrage après la sortie de la saison 6. Steven Knight, le créateur et scénariste, dévoile quand vont arriver les prochains épisodes et quand devrait avoir lieu le tournage du bouquet final.

Changement de format à venir pour Peaky Blinders

Peaky Blinders va toucher à sa fin avec la saison 6. La série créée par Steven Knight ne laissera cependant pas les fans orphelins car l'univers a déjà décroché un prolongement avec un long-métrage. C'est sous cette forme que nous découvrirons le vrai point final à l'arc des Shelby. Une décision qui n'aurait pas été la même si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu. Une fois cette saison prochaine terminée, nous aurons une meilleure idée de ce que ce projet de film pourra raconter.

Ce dernier ne devra pas comporter une apparition de la regrettée Helen McCrory, à moins que des anciens rushs soient utilisés pour lui rendre hommage une dernière fois. On ne sait d'ailleurs même pas, en ce qui la concerne, si elle va figurer dans la saison 6.

Peaky Blinders ©BBC

Steven Knight vient de donner des nouvelles du long-métrage lors de son passage au BFI London Film Festival. Il a révélé auprès de Variety que le tournage se déroulera en 2023. Les prises de vues continueront d'avoir lieu en Grande-Bretagne, du côté de Birmingham, pour préserver cette atmosphère si particulière qui fait le charme du show. Le créateur explique que le film marquera la fin de Peaky Blinders, mais que des "séries relatives" à l'univers pourraient ensuite voir le jour, sans pour autant que l'on puisse parler de spin-offs. Une intention déjà évoquée en début d'année et, si elle se concrétise, Steven Knight assure qu'il va passer le relais. Pour en revenir à un futur plus proche, on découvre toujours chez Variety que la diffusion de la saison 6 interviendra au printemps prochain.

Quant au film Peaky Blinders, il n'a pas encore de date de sortie. Chose qui se comprend étant donné que son tournage est programmé pour dans plus d'un an. Le véritable point d'interrogation qui mérite notre attention concerne le mode de diffusion. Le cinéma sera-t-il privilégié ou est-ce que l'événement se passera également sur le petit écran ? La question a des chances de rester en suspens pendant encore un petit moment.