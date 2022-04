Peaky Blinders : Steven Knight donne des précisions sur l’époque du film

Le créateur de "Peaky Blinders" a lâché de nouvelles informations sur le film à venir. Il a notamment révélé l’époque à laquelle son histoire se déroulerait, et s’est exprimé sur son casting.

Le film Peaky Blinders se déroulera quand ?

Neuf ans après la diffusion de sa première saison, Peaky Blinders a récemment dévoilé son dernier épisode en Grande-Bretagne. Ailleurs, et notamment en France, la fin de la série arrivera dans quelques semaines. Plus précisément le 10 juin, date à laquelle Netflix mettra en ligne ses six derniers épisodes. Mais ceux-ci ne marqueront pas la fin de l’univers sur les gangsters de Birmingham. Car un film est actuellement en préparation.

Il y a quelques semaines, Steven Knight avait donné des nouvelles du projet. Le créateur de Peaky Blinders avait notamment révélé avoir commencé l’écrire. Et au cours d’une interview pour Metro, il en a récemment dit un peu plus sur l’histoire qu’il va nous proposer sur grand écran. Même s’il n’a encore une fois pas donné trop de détails sur l’intrigue, il a révélé l’époque à laquelle elle allait se dérouler :

C’est une histoire bien spécifique, basée sur une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale, et qui sera racontée à la manière de Peaky Blinders.

Steven Knight s’exprime aussi sur le casting du long-métrage

Knight a aussi donné quelques informations sur le casting du long-métrage. Le scénariste et réalisateur a d’abord révélé qu’il voulait y inclure Stephen Graham. Introduit dans la dernière saison du show, l’acteur y joue Hayden Stagg. Et le créateur de Peaky Blinders lui a rendu un bel hommage, laissant penser que son personnage pourrait même avoir une plus grande importance dans le film :

J’écrivais un personnage traînant sur les quais de Liverpool, et je savais que ça ne pouvait être que lui. Il est génial, et je veux qu’il continue de faire partie de cet univers dans le futur.

Hayden Stagg (Stephen Graham) - Peaky Blinders © BBC

Il y a plusieurs semaines, également pour Metro, Knight avait aussi révélé qu’il adorerait que Vicky McClure rejoigne le casting de son film. Très populaire en Grande-Bretagne, notamment pour ses rôles dans Line of Duty et Broadchurch, l’actrice joue aussi depuis 2020 dans la série Alex Rider. Et le créateur de Peaky Blinders va donc lui offrir un rôle dans le long-métrage sur le gang de Birmingham : « Nous allons la mettre dans le film, si elle le veut bien ! » Quant au reste de la distribution, on ne sait pas encore quels membres de la série originale reviendront sur grand écran.

Vicky McClure © Twitter Alex Rider TV

À quand la sortie du film ?

Il faudra en tout cas s’armer de patience avant de retrouver le personnage de Hayden Stagg, et potentiellement découvrir le rôle de Vicky McClure. Car pour rappel, le tournage du film Peaky Blinders devrait se dérouler en 2023. Le long-métrage ne devrait donc pas être dévoilé avant la fin de 2023, voire l’année suivante. Et là encore, le long-métrage ne devrait pas être l’adieu définitif du gang de Birmingham à l’écran. Car on devrait ensuite avoir droit à plusieurs spin-offs sur l’univers imaginé par Steven Knight.