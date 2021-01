Peaky Blinders : un film est bien en préparation

La série "Peaky Blinders" s'arrêtera donc plus tôt que prévu, avec sa prochaine et sixième saison. Mais ce ne veut pas dire pour autant que le clan Shelby ne se manifestera plus jamais ensuite. La bonne nouvelle est qu'un long-métrage est en train de se préparer.

Peaky Blinders : la fin annoncée Après cinq saisons de bonne qualité, Peaky Blinders arrivera à son terme avec la prochaine salve d'épisodes. Cette aventure aux côtés de la famille Shelby s'approchait forcément de sa fin mais nous pensions qu'elle allait encore durer un peu plus longtemps. Steven Knight avait été assez clair sur le sujet en clamant qu'elle irait jusqu'à sept saisons. Or, il est désormais officiel que nous en aurons une de moins. Le tournage de la prochaine vient d'ailleurs de commencer, pour reprendre l'histoire où elle s'est arrêtée la dernière fois. Avec notamment Tommy (Cillian Murphy) constatant, impuissant, qu'il avait été doublé. Un film prendra la relève Peaky Blinders proposera sa dernière saison mais aura encore des choses à raconter. Steven Knight avait teasé la suite en disant que l'histoire allait continuer "sous une autre forme". Grâce à Deadline, nous apprenons qu'un film est en préparation. Le créateur explique que la crise sanitaire a changé leur plan et que la fin se fera sous un autre format. L'envie de traiter l'univers avec un long-métrage a déjà été évoquée par le passé. En 2018, il était déjà clair sur son intention d'agir de la sorte mais en se plaçant entre deux saisons. À cette époque, son objectif était de compléter l'histoire, pas de signer la fin. Le contexte actuel l'a forcé à revoir ses ambitions et de proposer le point final avec autre chose qu'une saison entière. Peaky Blinders ©BBC Aucune détail n'est encore disponible sur le scénario du film. Il faudra attendre de voir les événements de la dernière saison pour comprendre ce qui peut se dérouler ensuite. Rien n'indique encore que l'on sera dans une suite directe. Une ellipse est totalement possible pour lancer une dernière intrigue qui peut tenir sur la durée d'un long-métrage. Steven Knight dit depuis longtemps qu'il veut que son récit se termine en 1939, au début de la Seconde guerre mondiale. Il lui reste du temps car la saison cinq débute en 1929 et sa suite devrait normalement ne pas trop avancer dans le temps. Il se peut qu'un chapitre se termine lors de la diffusion des prochains épisodes l'année prochaine puis que l'on retrouvera les Shelby plus tard dans les années 30. Tout cela reste à définir, tout comme le mode de diffusion. Deux options sont viables : un téléfilm ou une sortie sur grand écran.