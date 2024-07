Ce film d'horreur a terrorisé Martin Scorsese, découvrez le vite sur Netflix !

Bonne nouvelle, "Pearl" est disponible sur Netflix ! Une petite merveille que trop peu de gens connaissent. L'arrivée du film sur Netflix devrait aider à le populariser et à révéler son actrice principale Mia Goth.

Pearl : un chef-d'œuvre encore méconnu

S'il y a bien un film qui aurait mérité plus d'attention et d'être vu par le plus grand nombre, d'après nous, c'est Pearl ! Réalisé par Ti West, le thriller est le second opus d'une trilogie initiée par X (voir notre critique) et conclue avec MaXXXine (en salles le 31 juillet). Pas de panique cependant, Pearl est un préquel et il n'est pas obligatoire d'avoir vu les autres films pour l'apprécier. Chacun des longs-métrages étant suffisamment indépendant et adoptant un style différent.

Ainsi, Pearl s'apparente à un thriller hitchcockien, sorte d'hommage à Psychose (1960), qui ne cache pas non plus des références au Magicien d'Oz (1939). Le tout en gardant sa propre personnalité et en questionnant le rapport à la célébrité. Le film se déroule en 1918, pendant la Première Guerre mondiale. C'est bien loin du conflit que se trouve Pearl (Mia Goth), qui vit seule depuis que son compagnon est allé sur le front. Elle doit tout de même s'occuper de la ferme et de son père tétraplégique, sous le regard dur de sa mère si autoritaire.

Mia Goth - Pearl ©A24

Mais Pearl aspire à une autre vie, et lorsqu'elle se rend au cinéma en cachette, elle rêve d'un autre monde qui pourrait lui tendre les bras. Sa rencontre avec le projectionniste de la salle va réveiller en elle un désir d'assouvir ses pulsions. Et lorsqu'elle apprend qu'une audition est organisée pour trouver des danseuses, la jeune femme pense avoir enfin une chance d'aller vivre ailleurs et de devenir une star. Sauf qu'elle tombera de haut face à la réalité, et sa réaction sera sanglante...

Mia Goth exceptionnelle

Même s'il tend davantage vers le drame psychologique que le film d'horreur, Pearl crée une vraie tension grâce à son héroïne assez dérangée. La jeune femme, qui a vécu dans un environnement compliqué, dévoile rapidement des signes de psychopathie. Il faut la voir tuer joyeusement des bêtes de la ferme avant de les donner à manger à l'alligator qui rode dans le lac de leur demeure. Ou encore regretter que sa famille est en vie, l'empêchant de voler de ses propres ailes. Mais Pearl demeure extrêmement touchante et empathique en raison d'un manque d'amour évident.

Une héroïne inoubliable, en grande partie grâce à l'interprétation remarquable de Mia Goth. Déjà excellente dans X, la comédienne s'est véritablement révélée avec ce rôle. D'une puissance incroyable, capable de terrifier dans un moment de folie ou de rage, et d'émouvoir quelques instants plus tard. Une palette d'émotion qu'on retrouve dans ce superbe monologue de 8 minutes qui aurait mérité plus de reconnaissance...

Si l'Académie des Oscars est passée à côté de ce chef-d'œuvre, et que le public a été trop peu nombreux à le découvrir en salles (10 millions de dollars au box-office mondial et une sortie en vidéo en France), bien que cela reste à relativiser étant donné qu'il s'agit d'un film indépendant, Pearl peut au moins compter parmi ses fans Martin Scorsese. Le réalisateur s'était montré très élogieux et n'avait pas caché son malaise après la découverte du film.

Pearl offre 102 minutes sauvages, fascinantes, vraiment (et j'insiste, vraiment) dérangeantes. (...) J'ai été captivé, puis dérangé, et enfin tellement mal à l'aise que j'ai eu du mal à trouver le sommeil après cela. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de regarder.

On ne peut donc que se réjouir de voir Netflix ajouter à son catalogue Pearl. Le film est disponible sur la plateforme depuis le 16 juillet. On vous conseille très fortement de le découvrir. En bonus, c'est une bonne occasion pour juger David Corenswet, le nouveau Superman, qui interprète ici le projectionniste.

