Pedro Almodóvar recommande 10 comédies pour garder le moral

En cette période de confinement, les stars tentent de divertir leur public comme elles peuvent. Pedro Almodóvar a trouvé un moyen intéressant de passer le temps : il propose une recommandation de 10 comédies.

Pedro Almodóvar est un réalisateur espagnol influent qui a proposé des œuvres majeures comme Volver, Tout sur ma Mère ou plus récemment le très beau Douleur et Gloire (voir notre critique). Comme ses concitoyens espagnols, il est lui aussi en confinement. Pour passer le temps il écrit régulièrement sur le journal eldiario.es. L'un de ses derniers articles est une recommandation de dix comédies pour garder le moral pendant cette période compliquée.

De quoi garder le sourire

Ces derniers jours je me réveille sans énergie, l'isolement semble être là pour rester encore quelques semaines. Le sens de la nouveauté des premiers jours où l'on éprouvait de nouveaux sentiments a déjà disparu. Je suppose que c'est l'un des dangers, l'abandon à la routine.

Voici comment Pedro Almodóvar débute son article. Avec une morosité qu'il ne prend pas la peine de cacher. Le cinéaste continue son papier en affirmant qu'il n'a aujourd'hui aucun but, qu'il espérait que l'écriture lui permettrait de garder ses sens en éveil, mais qu'il arrive au stade où même cet exercice ne le fait plus vibrer. Il a même stoppé l'écriture de ses scénarios. Oui, Pedro Almodóvar nous couvre une dépression. On le croirait tout droit sorti de Douleur et Gloire...

Sauf que cette fois, il a trouvé quelque chose de concret à faire. Pedro Almodóvar propose un guide complet d’œuvres littéraires et cinématographiques à découvrir pour agrémenter ce triste confinement. Après avoir conseillé des livres comme Las reines, las biuty ; Patty Diphusa ou encore Desierto Sonoro, le cinéaste s'attaque aux conseils cinématographiques :

Et pour finir, avec style et avec joie, quelques recommandations cinématographiques qui annuleront la moindre touche de mélancolie, de satiété ou d'ennui cette semaine. En général, ce sont des comédies américaines extraordinaires, des comédies folles, un genre dans lequel les Américains sont les maîtres. Les voilà :

Dix comédies old school qui permettront aux confinés de redécouvrir quelques classiques du cinéma américain tout en retrouvant le moral pour affronter le reste de cet enfermement. Que demander de plus ?