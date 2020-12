Penguin Bloom : un trailer émouvant pour le drame avec Naomi Watts et Andrew Garfield

Parfois l'espoir se cache dans l'apparition d'une pie. C'est en substance l'histoire racontée dans "Penguin Bloom", film dramatique avec Naomi Watts.

Penguin Bloom : l'espoir donne des ailes

Penguin Bloom est au départ un livre sorti en 2017 écrit par Bradley Trevor Greive et Sam Bloom. L'ouvrage émeut le monde et les droits d'adaptation sont achetés en suivant.

Penguin Bloom ©Broadtalk

Le film raconte l'histoire vraie de la famille Bloom, composée de Cameron (Andrew Lincoln), sa femme Sam (Naomi Watts) et leurs trois enfants. Ces cinq Australiens partent en vacances en Thaïlande. Ils représentent l'image du bonheur jusqu'à-ce que Sam soit victime d'un terrible accident. Tombée d'un balcon, la chute presque mortelle la laisse paralysée du bas du corps. La femme doit alors apprendre à vivre en se déplaçant en fauteuil roulant. Une épreuve insurmontable pour la jeune maman qui passait son temps libre à faire du sport, surfant sur les vagues régulièrement. Déprimée et ayant perdu le goût des choses, elle va retrouver l'espoir après une rencontre pas comme les autres avec une pie. L'oiseau, aussi blessé qu'elle et incapable de voler, va être adopté par les Bloom qui vont l'intégrer à leur famille, lui donnant même le nom de Penguin. Petit à petit, Sam va se laisser aimer à nouveau par les autres et retrouver l'envie de voir demain.

Le casting est complété par Jacki Weaver, Rachel House, Gia Carides, Leeanna Walsman, Lisa Hensley, Randolph Fields, Felix Cameron, Abe Clifford-Barr, et Griffin Murray-Johnston.

Une vie brisée

Penguin Bloom est une belle histoire parlant de volonté et de cet espoir que l'on peut retrouver parfois dans des circonstances inattendues. Ici, cette pie est le déclencheur du processus de guérison de Sam. Tout à coup, l'attention n'est plus sur elle, mais sur la santé de cet invité à plumes. L'animal va lui donner la force de surmonter les obstacles et même de repartir sur l'eau malgré son handicap.

Penguin Bloom ©Broadtalk

Le film est réalisé par Glendyn Ivin, dont c'est le troisième long-métrage. L'Australien a en effet également mis en scène The Cry et Sauvetage en Mer de Timor.

Pour ce nouveau film, il peut se vanter de diriger deux superstars internationales. Sam Bloom est en effet jouée par l'anglaise Naomi Watts, à la carrière déjà longue comme le bras. L'actrice a explosé aux yeux du monde en incarnant une des deux héroïnes de Mulholland Drive de David Lynch. Si personne n'a vraiment compris le film, le talent de la comédienne sauta néanmoins aux yeux de tous. Derrière, sa carrière était lancée. Elle apparut en tête d'affiche du remake américain du film japonais Le Cercle : The Ring de Gore Verbinski ainsi que dans sa suite. King Kong de Peter Jackson finit le boulot de starification en faisant d'elle son Ann Darrow. Même le grand singe succombe à son charme, c'est dire.

Face à elle dans Penguin Bloom, nous retrouvons le britannique Andrew Lincoln qui a participé au magnifique Love Actually. Secrètement amoureux de Keira Knightley dans la comédie romantique, il lui dévoilait son amour dans une des scènes les plus parodiées de l'histoire par le biais de pancartes qu'il lui distille sous ses yeux charmés. Lincoln est également connu pour un autre rôle, bien moins romantique : celui de Rick Grimes, véritable chef de bande dans la très flippante série The Walking Dead.

Penguin Bloom sera disponible en streaming en France l'année prochaine sur Netflix. On ne connait toutefois pas pour l'instant la date exacte de sa sortie.