Peninsula : la bande-annonce de la suite de Dernier train pour Busan est là !

Une première bande-annonce du film de zombies "Peninsula" vient d'être dévoilée. Le film fait suite au long-métrage coréen "Dernier train pour Busan", sorti en 2016.

Dernier train pour Busan est une des dernières bombes du cinéma coréen. Sorti en 2016, il se déroule à l'intérieur d'un train alors qu'une infection de zombies se déclare à Seoul. Allant en direction de Busan, le train contient également un passager infecté. Rapidement le virus se propage dans les wagons et il ne reste plus qu'un petit groupe de passagers qui tentent de survivre.

Le film fut un énorme succès et est rapidement devenu culte. Mais son réalisateur, Yeon Sang-ho, n'avait pas l'intention d'en rester là. Au contraire, son désir était de développer tout un univers. D'abord avec un film d'animation, Seoul Station, qui se déroule avant les événements de Dernier train pour Busan, et prochainement avec Peninsula, la suite, dont une première bande-annonce vient d'être dévoilée.

Les zombies sont de retour à Séoul

Comme l'expliquait récemment Yeon Sang-ho, Peninsula n'est pas une suite directe de Dernier train pour Busan puisqu'il met en scène de nouveaux personnages, quatre ans après les événements déjà mentionnés. On y verra notamment Jung-seok, un ancien soldat chargé de retourner à Séoul où se trouvent encore des personnes non-infectées. Ce dernier apparaît logiquement au centre de ce trailer qui donne le ton de ce que sera Peninsula. A savoir un film davantage porté sur de l'action brute et un style à la Mad Max, là où Dernier train pour Busan était surtout un film de tension avec un discours social important.

Peninsula devrait nous en mettre plein les yeux et ne pas être avare en sensations. On fait en tout cas confiance au cinéma coréen pour trouver une approche originale et pertinente du film de zombies.

Au casting on trouvera des visages connus du cinéma coréen comme Kang Dong-won ou Kwon Hae-hyo, ainsi que de jeunes interprètes comme Lee Re et Lee Ye-Won. Peninsula sortira dans les salles de cinéma le 12 août 2020.