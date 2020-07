Peninsula : la suite de Dernier train pour Busan démarre fort en Corée - CinéSéries

Le public français doit attendre jusqu'à la fin du mois d'octobre pour découvrir "Peninsula" au cinéma. La suite au "Dernier train pour Busan" vient de sortir dans les salles en Corée du Sud et s'offre un démarrage remarqué. Après un seul jour à l'affiche, le film fait déjà très fort au box-office.

Peninsula : 4 ans après le Dernier Train Pour Busan

En plein été 2016, Yeon Sang-ho sort l'excellent Dernier train pour Busan. Un film de zombies qui montre une Corée du sud ravagée par un virus. Au moment où le pays commence à tomber, les passagers d'un train doivent s'allier pour survivre dans cet espace fermé en attendant d'atteindre leur destination : Busan. 4 ans après, le réalisateur s'apprête à nous dévoiler la suite, Peninsula. L'intrigue se déroule des années après le premier, quand les zombies ont totalement envahi la péninsule. Un groupe de soldats se rend à Séoul pour une mission périlleuse et ils vont découvrir sur place des humains non-infectés. Ce spectacle revigorant qu'était le Dernier train pour Busan donne envie de voir ce prolongement. La bande-annonce explosive promet encore une fois un divertissement de qualité, avec la part belle laissée à l'action.

Un démarrage dément en Corée du Sud

Peninsula devait sortir chez nous cet été, pour reproduire l'exploit de son prédécesseur. Le contexte sanitaire fait qu'on l'accueillera le 28 octobre prochain dans nos salles. Une situation cruelle, alors que les cinémas fonctionnent à nouveau chez nous. La Corée du Sud n'a pas attendu pour sortir Peninsula, le 15 juillet. Les spectateurs du pays peuvent découvrir cette suite et ils sont nombreux à avoir voulu le faire. Après uniquement un jour à l'affiche, 352,930 chanceux se sont déjà rués dans les salles ! Un score fou qui place le film en tête du box-office à la suite d'une période creuse, et le meilleur départ de 2020. Ce départ canon montre que le public a envie de retourner au cinéma malgré tous les événements qui viennent de paralyser notre quotidien. Aucun autre long-métrage à l'affiche n'a fait mieux là-bas depuis la reprise d'activité des salles et le succès risque de se prolonger.

Dernier train pour Busan avait été un petit carton avec un score de 92,6 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget aux alentours des 8 millions. Cette suite a mis plus d'argent en jeu en se faisant pour environ 16 millions. Quand on voit ce que le réalisateur a pondu avec la moitié, on ne doute pas qu'il ira encore plus cette fois.