Peter Dinklage et Jason Momoa bientôt réunis dans un film de vampires ?

Peter Dinklage, qui jouait Tyrion Lannister dans "Game of Thrones", et Jason Momoa, l’interprète de Khal Drogo dans la série HBO, pourraient être réunis au cinéma. Ils sont en négociations pour se donner la réplique dans le film de vampires "Good Bad & Undead".

Si les négociations venaient à aboutir, Peter Dinklage incarnerait Van Helsing, le dernier d’une lignée de chasseurs de vampires. Son personnage aurait un partenariat délicat avec celui de Jason Momoa, un vampire qui a fait le vœu de ne plus jamais tuer. Ensemble, ils arnaquent les gens de village en village en mettant en scène le chasseur de vampires, qui fait semblant de vaincre son associé. Mais ils se retrouvent forcés de fuir après que la tête du vampire est mise à prix.

Hugh Jackman a déjà incarné le personnage de Van Helsing dans le film Van Helsing sorti en 2004. Une série Van Helsing sur le même personnage a aussi vu le jour en 2016, centrée sur une version féminine descendante du chasseur de vampires, jouée par Kelly Overton. Mais au vu du synopsis, le nouveau film sur le personnage créé par Bram Stoker devrait adopter un ton différent.

Un réalisateur prometteur aux commandes de Good Bad & Undead

Good Bad & Undead, qui sera produit par le studio Legendary, sera réalisé par Max Barbakow. Il s’agira de son deuxième long-métrage, après la comédie romantique Palm Springs. Présentée au festival du film de Sundance au début d’année, elle avait battu le record de la plus grosse vente du festival lorsque ses droits de distribution avaient été acquis par Neon et Hulu. Portée par Andy Samberg, Cristin Miloti et JK Simmons, celle-ci est attendue pour cette année, mais n’a pas encore de date de sortie.

Max Barbakow s’appuiera sur une idée de Mark Swift et Damian Shannon, les scénaristes de Baywatch – Alerte à Malibu, pour réaliser Good Bad & Undead. Legendary a décrit le projet comme un « Midnight Run se déroulant dans le monde de Bram Stoker. »

En attendant de voir les deux acteurs dans Good Bad & Undead, on pourra retrouver Peter Dinklage dans de nombreux films. Il sera à l’affiche des thrillers I Care A Lot, face à Rosamund Pike, attendu pour cette année, et The Thicket. On le verra aussi dans la comédie Brothers, le drame The Dwarf et le remake de La Horde Sauvage de Mel Gibson. Aucun de ces films n’a de date de sortie, même si l’on sait que le dernier est attendu pour 2022.

Quant à Jason Momoa, il est depuis 2019 à l’affiche de la série See. La deuxième saison a été commandée par Apple TV+, sans que l’on sache quand elle sortira. On le retrouvera au cinéma dans Dune, attendu pour le 23 décembre prochain, et dans Aquaman 2, prévu pour le 14 décembre 2022.

Good Bad & Undead n’a pas encore de date de sortie.