Ce soir à la TV : Tom Hanks dans un rôle bouleversant qui lui a valu son premier Oscar

Ce soir, 6ter diffuse "Philadelphia" de Jonathan Demme, dans lequel Tom Hanks livre une prestation bouleversante. Un rôle pour lequel il a perdu beaucoup de poids et qui lui a valu le premier Oscar de sa carrière.

Philadelphia : un grand film signé Jonathan Demme

Sorti en 1993, Philadelphia s'est rapidement imposé comme le premier film hollywoodien à traiter ouvertement des questions liées au SIDA, à l'homosexualité, et à la discrimination. Réalisé par Jonathan Demme, ce drame juridique poignant a rassemblé un casting impressionnant, avec Tom Hanks dans le rôle d'Andrew Beckett et Denzel Washington dans la peau de Joe Miller, deux avocats se trouvant de part et d'autre d'une lutte juridique et personnelle complexe. Le film met également en vedette Antonio Banderas, Jason Robards, et Mary Steenburgen.

L'intrigue suit l'histoire d'Andrew Beckett, un avocat talentueux travaillant dans un prestigieux cabinet d'avocats de Philadelphie. Après avoir été soudainement licencié pour ce qui est officiellement une faute professionnelle, Beckett soupçonne que la vraie raison de son licenciement est sa séropositivité et son homosexualité, toutes deux découvertes par ses employeurs. Décidé à se battre pour ses droits et sa dignité, Beckett engage Joe Miller, un avocat spécialisé en dommages corporels, initialement homophobe, pour poursuivre le cabinet pour discrimination.

Un premier Oscar pour Tom Hanks

Bien que Philadelphia ne soit pas basé sur une histoire vraie unique, il s'inspire librement de plusieurs cas réels de discrimination liée au SIDA qui ont émergé dans les années 80 et 90. Le scénario s'inspire en partie de l'histoire de Geoffrey Bowers, un avocat qui a intenté l'une des premières affaires de discrimination liée au SIDA après avoir été licencié de son cabinet d'avocats.

Pour son interprétation bouleversante d'Andrew Beckett, Tom Hanks (qui refuserait de faire le film aujourd'hui) a subi une transformation physique notable, perdant plus de dix kilos pour représenter de manière crédible une personne en phase avancée du SIDA. Sa performance lui a valu le premier Oscar du meilleur acteur de sa carrière. Une statuette qu'il a remportée une deuxième fois en 1994 pour son rôle dans Forrest Gump.

Le film a également remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale : Streets of Philadelphia, écrite et composée par Bruce Springsteen.