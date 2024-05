Piège de cristal : où en est la saga culte Die Hard ?

Lors de l'annonce de la production de "Die Hard 5" en 2010, Bruce Willis avait annoncé son désir de quitter son rôle culte de John McClane après un sixième film. Après plus d'une dizaine d'années, et la terrible annonce de la grave maladie de l'acteur, où en est la saga d'action ? À l'occasion de la diffusion de "Piège de cristal" sur M6 ce soir du 7 mai 2024, on fait le point sur le futur de "Die Hard".

Une saga d'action à réinventer

Initiée en 1988 avec le formidable Piège de cristal, réalisé par John McTiernan, la saga Die Hard compte à ce jour cinq films. Après ce premier opus, modèle du film d'action et succès critique ainsi que commercial, suivent 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, Die Hard 4 : Retour en enfer et Die Hard 5: Belle journée pour mourir. Si la qualité du spectacle a décru au fil des différents volets - exception faite pour Une journée en enfer, réalisé comme le premier par John McTiernan, considéré par beaucoup comme le meilleur, la franchise portée jusque-là par Bruce Willis a rencontré suffisamment de succès dans les salles pour rester ouverte, avec un 6e film longtemps annoncé.

Die Hard 5 : Belle journée pour mourir ©20th Century Fox

Vers un reboot en série ?

En 2010, lors de l'officialisation de la production du 5e film, sorte en 2013, Bruce Willis avait exprimé son désir d'arrêter son interprétation du célèbre inspecteur John McClane, et de tirer sa révérence lors d'un 6e et dernier film. Les années passent, avec plusieurs projets évoqués, dont notamment un crossover avec la série 24 heures chrono. Mais c'est en juillet 2018 que le projet de nouveau film prend consistance avec une première version de scénario intitulé McClane, et une mise en production annoncée prochainement. Dans ce scénario, l'histoire était structurée entre le passé et le présent, avec John McClane et Holly Gennaro-McClane apparaissant dans les deux temporalités, et le retour de Mary Elizabeth Winstead dans son rôle de Lucy Gennaro-McClane.

Mais la production tarde à se mettre en route et, en mars 2019, la finalisation de l'acquisition de la 20th Century Fox par Disney met un coup d'arrêt définitif au projet McClane. Disney enterre le projet, parmi d'autres de la Fox, mais il est plus tard rapporté que le géant du divertissement aurait choisi de rebooter la saga en série et viserait une distribution en streaming, potentiellement via Netflix - à cette époque, la plateforme Disney+ est encore balbutiante.

Continuer sans Bruce Willis

La saga Die Hard n'est donc pas morte, et devrait continuer à se développer au format long-métrage ou en série. Mais ce sera dans tous les cas sans Bruce Willis. En effet, si l'acteur avait émis le désir de faire ses adieux au rôle dans un 6e dernier film, l'annonce de diagnostic d'une aphasie en mars 2022 et de sa retraite des plateaux de cinéma apparaît alors mettre un triste terme à ce chapitre important de sa filmographie. Malheureusement, le diagnostic évolue en février 2023, avec l'annonce par sa famille que Bruce Willis est atteint d'une dégénérescence lobaire frontotemporale, maladie dégénérative qui détruit les neurones.