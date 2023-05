Pierre Niney va jouer avec Al Pacino dans le prochain film de Johnny Depp

Pierre Niney aurait rejoint le casting de "Modi", prochaine réalisation de Johnny Depp consacré à Modigliani. L'acteur français aurait à ses côtés Al Pacino et Riccardo Scamarcio.

Pierre Niney aux côtés d'Al Pacino et Johnny Depp !

Pierre Niney est l'un des acteurs français les plus en vue en ce moment. Ces dernières années, on l'a vu notamment dans OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (2021), Boîte noire (2021) ou encore Mascarade (2022), sans oublier ses apparitions dans Le Flambeau et Lol : Qui rit, sort. Sa popularité est grande dans l'hexagone.

Cependant, on ne s'attendait pas forcément à le voir rejoindre un casting international pour un projet réunissant deux des plus grands acteurs du cinéma américain : Johnny Depp et Al Pacino ! C'est pourtant l'annonce que vient de faire Deadline. D'après le média américain, Johnny Depp préparerait un biopic sur le peintre et sculpteur italien Amedeo Modigliani (1884-1920).

Pierre Niney -Boîte noire ©StudioCanal

Bien que les accusations d'Amber Heard de violences conjugales et son procès pour diffamation contre cette dernière ont terni son image à Hollywood, l'acteur enchaîne les projets. Après avoir joué Louis XV dans Jeanne du Barry (le 16 mai en salles et en ouverture du Festival de Cannes), il va donc à nouveau passer derrière la caméra, comme il l'avait déjà fait en 1997 avec The Brave, pour réaliser ce film titré Modi. Et pour porter le long-métrage, il aurait choisi Al Pacino et Pierre Niney, ainsi que l'Italien Riccardo Scamarcio.

48 heures avec Modigliani

Modi devrait se focaliser sur la vie de l'artiste à Paris en 1916. Le pitch précise que l'histoire se déroulera sur 48 heures durant lesquelles Modigliani tentera de fuir la police en se cachant dans les rues et les bars de Paris. Deadline écrit :

Il désirait mettre fin prématurément à sa carrière et quitter la ville, mais ses amis bohémiens l'en ont empêché : l'artiste français Maurice Utrillo, le Biélorusse Chaïm Soutine et sa muse et amante anglaise Beatrice Hastings. Modi demanda des conseils à son ami vendeur d'art Leopold Zborowski, mais le chaos a atteint des sommets quand il s'est retrouvé face à un collectionneur capable de changer sa vie.

Pierre Niney devrait donc incarner Maurice Utrillo, tandis que Riccardo Scarmacio aura le rôle principal. Al Pacino serait lui le collectionneur d'art. Ce dernier collaborera donc une nouvelle fois avec Johnny Depp, puisque les deux acteurs avaient formé un excellent duo dans Donnie Brasco (1997).

Concernant Pierre Niney, si ce projet en impose de par les noms qui l'accompagnent, il portera prochainement un autre film important : Le Comte de Monte-Cristo prévu pour 2024.