Boîte noire : excellente nouvelle si vous avez aimé le thriller avec Pierre Niney

Pierre Niney va devenir le gourou de Yann Gozlan pour le prochain film du réalisateur. Le duo se retrouve pour la troisième fois après "Boîte noire" et "Un homme idéal".

Yann Gozlan retrouve Pierre Niney après Boîte noire

Pierre Niney et le réalisateur Yann Gozlan ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble plusieurs fois. Et à chaque fois, les choses se sont plutôt bien passées pour le duo. Il y a d'abord eu Un homme idéal qui en 2015 avait cumulé plus de 670 000 entrées en France. Un score largement dépassé ensuite avec Boîte noire (2021). Le thriller paranoïaque avait attiré plus d'1 million de spectateurs et était devenu le 21e plus gros succès de 2021 en France. Le récent ajout du film sur Netflix a d'ailleurs permis de remettre un sacré coût de projecteur sur le long-métrage, puisqu'en quelques jours, il s'est placé numéro 2 du Top 10 de films les plus vus en ce moment sur la plateforme.

C'est donc une bonne nouvelle de savoir que Pierre Niney et Yann Gozlan vont se retrouver pour une troisième collaboration. Variety a annoncé que l'acteur et le réalisateur préparaient actuellement un film titré Gourou, coproduit par WY Productions (Boîte noire, Un homme idéal) et par la société de Pierre Niney, Ninety Films. Au scénario, on retrouve Jean-Baptiste Delafon, scénariste entre autres de la série de Canal+ D'argent et de sang.

Pierre Niney de héros à méchant

Très peu de choses ont été dévoilées sur l'intrigue pour le moment. Mais le média américain affirme qu'il s'agira d'une plongée dans le monde du coaching. On y suivra alors l'ascension d'un gourou du développement personnel qui s'avère toxique. Il sera intéressant de voir Pierre Niney dans un rôle, a priori, anti-héroïque. L'acteur a déjà interprété des personnages sombres et complexes. Mais de là à l'imaginer en véritable méchant d'une œuvre.

D'autant que le comédien s'apprête à porter Le Comte de Monte-Cristo. Une nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas qui s'annonce ambitieuse et qui permettra à Pierre Niney de jouer un héros en quête de vengeance. Le film sortira le 28 juin. De quoi nous faire patienter en attendant Gourou, dont le tournage serait prévu pour cet automne. Enfin, avant cela, le 30 avril, il y aura la série Netflix Fiasco, une comédie qui ne devrait plus tarder à se dévoiler...