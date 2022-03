Pinocchio : première image de Tom Hanks en Geppetto pour Disney

Disney nous dévoile un premier aperçu de la nouvelle adaptation de "Pinocchio". Tom Hanks se dévoile au premier plan dans le rôle de Geppetto, face au petit garçon en bois.

Pinocchio s'ajoute à la liste des adaptations live

Chez Disney, on croule sous l'originalité. Le studio aux oreilles de Mickey multiplie les remakes en live action des classiques Disney. On ne les compte plus. Alice au pays des merveilles, Cendrillon, Le Livre de la jungle, La Belle et la bête… Tous ont fait les frais d'une adaptation - bonne ou mauvaise - en prises de vues réelles. Plus récemment, Dumbo, Aladdin, Le Roi lion, et Mulan directement sur Disney+ en France, passent à la moulinette.

Liu Yifei (Mulan) - Mulan ©Disney

Alors que Peter Pan et Wendy, ainsi que La Petite sirène sont les prochains sur la liste, Pinocchio sera lui aussi réadapté au cinéma. L'histoire d'une marionnette prenant vie sous les yeux de son fabricant qui rêve d'avoir un petit garçon. S'ensuivent les aventures du petit bonhomme en bois. Le film est adapté du livre Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi.

Tom Hanks incarne Geppetto

Le projet de Disney+ devrait atterrir directement sur la plateforme de streaming. À la réalisation du film, Robert Zemeckis, réalisateur du classique Retour vers le futur, Forrest Gump, et autres films non moins célèbres. Dans sa carrière, il a aussi mis en scène deux films d'animation : Le Pôle Express (2004) et Le Drôle de Noël de Scrooge (2009).

Dans Pinocchio, Robert Zemeckis dirige Tom Hanks, avec qui il a travaillé à plusieurs reprises sur les plateaux de tournage. Restent en mémoire le grand Forrest Gump, et Seul au monde. Cette fois-ci, l'acteur incarne Geppetto, créateur de la marionnette prenant vie sous ses yeux. La première image dévoilée par Disney le montre vieillis, portant une moustache imposante, et une chevelure blanche. Il se tient face à sa création, Pinocchio, qui semble être la parfaite copie du long-métrage d'animation original.

Geppetto (Tom Hanks) - Pinocchio ©Disney

Aux côtés de Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth double la marionnette. Joseph Gordon-Levitt double quant à lui Jiminy Cricket, et Cynthia Erivo incarne la fée bleue.

On se bat pour Pinocchio

Ce n'est pas la seule adaptation de l'année pour Pinocchio. Pour rappel, Amazon possède son adaptation sortie en France en 2019 directement sur Prime Video réalisée par Matteo Garrone. L'acteur italien Roberto Benigni y incarne Geppetto.

Et ce n'est pas fini. En 2022, chacun se bat pour avoir le meilleur film Pinocchio. Le cinéaste oscarisé Guillermo Del Toro et Mark Gustafson réalisent en duo une autre adaptation. Cette fois-ci en stop motion pour Netflix. Un duel de plateformes ! Si l'œuvre du réalisateur de La Forme de l'eau sort en décembre, celle de Robert Zemeckis arrive dès septembre sur Disney+. Plus qu'à attendre quelques mois pour comparer les deux productions.