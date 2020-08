Pinocchio : Tom Hanks en Geppetto dans le film de Robert Zemeckis?

Tom Hanks a entamé des discussions avec Disney pour jouer Geppetto dans la nouvelle adaptation d’un classique en live-action de la firme aux grandes oreilles. Réalisé par Robert Zemeckis, le nouveau "Pinocchio" n’a pas encore de date de sortie.

Une nouvelle adaptation de l’histoire de Pinocchio

Robert Zemeckis va proposer une nouvelle adaptation de l’histoire créée par Carlo Collodi. La trame classique de Pinocchio s’intéresse à une marionnette, créée par le menuisier Geppetto, qui prend vie. Alors qu’il raconte de nombreux mensonges qui font s’allonger son nez et en fait voir de toutes les couleurs à son créateur, Pinocchio doit prouver sa valeur pour devenir un vrai enfant.

Zemeckis sera au scénario de son propre film avec Chris Weitz, qui a déjà travaillé sur une autre adaptation d’un classique en live-action de Disney, le Cendrillon de 2015 signé Kenneth Branagh. On ne sait pas encore en quoi l’histoire imaginée par Zemeckis et Weitz différera de l’originale, ou de celles des autres films sur la petite marionnette.

Tom Hanks bien parti pour jouer Geppetto dans le nouveau Pinocchio

D’après Deadline, Tom Hanks vient d’entamer des négociations avec Disney pour jouer le rôle de Geppetto dans le futur Pinocchio. Si le média américain précise bien que le début des négociations est encore très récent, on peut être optimiste sur les chances de les voir aboutir. Disney voulait déjà l’acteur pour le même rôle il y a quelques années, quand Paul King devait réaliser le live-action de Pinocchio. Le projet a depuis été abandonné par King, mais la présence de Zemeckis aux manettes devrait faciliter les choses, étant donné la relation entre l’acteur et le réalisateur. C’est d’ailleurs Hanks lui-même qui aurait pris contact avec Zemeckis pour lui signifier son envie de faire le film après en avoir lu le scénario. Tous les feux semblent donc au vert pour parvenir à un accord entre les différentes parties.

Si le deal venait bien à être finalisé, il s’agirait de la quatrième collaboration entre les deux hommes après Forrest Gump, sorti en 1994, Seul au monde en 2000, et Le Pôle Express, quatre ans plus tard. On ne sait pas encore à qui Hanks donnerait la réplique dans Pinocchio, puisqu’aucun autre nom n’a pour l’instant été annoncé au casting du film.

En attendant, on peut actuellement retrouver l’acteur dans USS Greyhound - La bataille de l'Atlantique, sur Apple TV+. Et il tourne en ce moment un biopic sur Elvis Presley, qui n’a pas encore de date de sortie.