Pinocchio : une bande-annonce magique pour le live action de Robert Zemeckis

Après "Sacrées sorcières", Robert Zemeckis s'attaque à une autre référence de la littérature enfantine avec "Pinocchio". Live action du classique de l'animation Disney, le film marque les retrouvailles entre le réalisateur et Tom Hanks, qui se dévoile dans la peau de Geppetto à travers une première bande-annonce.

Pinocchio : une histoire intemporelle

Deux ans après le Pinocchio de Matteo Garrone, le personnage incontournable né de l'esprit de Carlo Collodi a droit à une nouvelle adaptation. Déjà transposée à l'écran à de nombreuses reprises, l'histoire de la marionnette rêvant de devenir un vrai petit garçon a notamment permis à Walt Disney de produire un classique célébré depuis plusieurs décennies. Sorti en 1946 en France, le dessin animé a désormais droit à son remake live action, comme La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou encore Aladdin avant lui.

Pinocchio ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Tandis que Guillermo del Toro planche de son côté sur une version plus sombre du récit initiatique, Robert Zemeckis signe ce long-métrage qui se dévoile à travers une première bande-annonce. Des images accompagnées de l'inoubliable chanson When You Wish Upon a Star, ou Quand on prie la bonne étoile en français...

Robert Zemeckis fait revivre le petit garçon

Le film marque les retrouvailles entre le réalisateur et son acteur Tom Hanks, après Forrest Gump, Seul au monde, Le Pôle Express. Le comédien prête ses traits à Geppetto, le menuisier toscan qui, n'ayant pas d'enfant, fait le souhait de voir la marionnette qu'il vient de créer et qu'il a baptisée Pinocchio devenir un vrai petit garçon. La Fée bleue, incarnée ici par Cynthia Erivo, lui explique que le jouet ne deviendra humain que s'il sait se montrer digne. Jiminy Cricket (Joseph Gordon-Levitt), très présent dans cet aperçu, accepte alors de devenir la conscience du jeune héros pour le guider.

C'est le jeune Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor) qui incarne la marionnette, quasiment invisible dans le trailer, même si l'on devine grâce aux dernières secondes qu'il a la même apparence que dans le dessin animé, ce que confirmait les premières photos. Lorraine Bracco, Luke Evans, Keegan-Michael Key et Sheila Atim complètent la distribution. Le film est à découvrir dès le 8 septembre 2022 sur la plateforme de streaming Disney+.