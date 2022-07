Pinocchio : une bande-annonce sublime pour le nouveau film de Guillermo del Toro

Moins d'un an après la sortie de "Nightmare Alley", Guillermo del Toro fera bientôt son retour avec "Pinocchio". Un film d'animation en stop-motion qu'il coréalise avec Mark Gustafson, et qui devrait s'imposer comme l'une des adaptations les plus sombres du roman de Carlo Collodi.

Pinocchio : les adaptations sur la marionnette s'enchaînent

Après l'été, deux nouvelles adaptations centrées sur Pinocchio - le célèbre pantin de bois créé par Carlo Collodi - vont sortir, seulement deux ans après la version de Matteo Garrone avec Roberto Benigni. La première, mise en scène par Robert Zemeckis, est le live action du classique Disney de 1940. La bande-annonce reprenait le célèbre morceau When You Wish Upon a Star, ou Quand on prie la bonne étoile en français, et révélait Tom Hanks en Geppetto ainsi que Cynthia Erivo en Fée Bleue.

Pinocchio ©Netflix

Alors que ce long-métrage débarquera sur Disney+ en septembre prochain, la seconde adaptation autour de la marionnette qui rêve de devenir humaine sortira quant à elle sur Netflix. Réalisée par Guillermo del Toro, elle marque le retour du cinéaste à l'animation après plusieurs épisodes de Chasseurs de Trolls et Le Trio venu d'ailleurs : Les Contes d'Arcadia. En revanche, il s'agit de son premier film en stop-motion. Après un court teaser partagé en janvier dernier où Sebastian J. Cricket (Ewan McGregor) se présentait comme le narrateur et où il assurait avoir vécu dans le coeur de Pinocchio (Gregory Mann), ce projet ambitieux se dévoile un peu plus à travers une bande-annonce somptueuse.

Un film d'animation qui s'annonce très sombre

Aux commandes du long-métrage, Guillermo del Toro fait équipe avec le coréalisateur Mark Gustafson, spécialiste de l'animation qui a notamment travaillé sur Fantastic Mr. Fox. L'univers visuel rappelle d'ailleurs le film de Wes Anderson mais surtout ceux d'Henry Selick (L'Étrange Noël de monsieur Jack, Coraline).

Dans cette version, Pinocchio s'interroge sur sa condition et sur son existence dans l'Italie de Benito Mussolini. Un cadre effrayant qui n'est pas sans rappeler celui de l'excellent Le Labyrinthe de Pan, où l'héroïne Ofelia (Ivana Baquero) s'aventure dans un monde souterrain aussi terrifiant que merveilleux dans l'espoir de sauver sa mère malade. Côté distribution vocale, Guillermo del Toro et Mark Gustafson ont également fait appel à David Bradley, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Ron Perlman, John Turturro, Finn Wolfhard et Tim Blake Nelson.

Pinocchio est à découvrir en décembre 2022 sur Netflix. En attendant, retrouvez notre bande-annonce en tête d'article.