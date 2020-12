Pirates des Caraïbes : Disney bloque le retour de Johnny Depp

Johnny Depp a connu les sommets, notamment grâce à son rôle dans la saga "Pirates des Caraïbes". Il est désormais loin ce temps. L'acteur n'est plus du tout désiré à Hollywood, la faute à ses soucis personnels. Et si le producteur Jerry Bruckheimer aimerait qu'il réapparaisse en Jack Sparrow dans le prochain film, Disney serait contre.

L'ascension et la chute de Johnny Depp

Aidé par Tim Burton et quelques rôles cultes dans les années 90, Johnny Depp est devenu une star mondialement acclamée par le grand public avec l'arrivée de Pirates des Caraïbes. Sa performance délirante dans la peau du Capitaine Jack Sparrow est l'un des coups d'éclat de sa carrière. On le pensait intouchable à cette époque, puis les années 2010 ont amorcé une chute artistique et publique. L'acteur a commencé à se perdre, avec des choix moins forts et une vie privée apportant son lot de scandales. En proie à des problèmes financiers, il doit aussi gérer son tumultueux divorce avec Amber Heard. Accusé de violences conjugales, il se débat devant les tribunaux pour prouver que son nom a été sali par son ancienne compagne.

Personne ne sera étonné de constater que les studios ne veulent plus de Johnny Depp. Pas étonnant tant ils préfèrent éviter que leurs investissements financiers soient mis en danger par une personnalité sulfureuse. On a senti depuis un moment que sa carrière tournait mal, jusqu'au point d'orgue récent qu'est son départ de la trilogie Les Animaux fantastiques. Warner Bros. ne veut plus qu'il soit associé à ses spectacles familiaux et lui permet de partir avec l'intégralité de son salaire. Mads Mikkelsen a été engagé pour le replacer dans le rôle de Gellert Grindelwald.

Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar ©The Walt Disney Company France

Disney refuse l'acteur dans le prochain Pirates des Caraïbes

Johnny Depp ne pourra pas non plus compter sur la franchise Pirates des Caraïbes pour se refaire la cerise. En perte de vitesse sur les derniers opus, elle sera réinventée par Disney à l'aide d'un reboot mettant en scène une héroïne. Margot Robbie tiendra le rôle principal d'un scénario dont on ne connaît rien si ce n'est qu'il veut lancer une nouvelle dynamique pour revigorer la marque. Dans un excellent et détaillé article de The Hollywood Reporter, on découvre que le producteur Jerry Bruckheimer aurait voulu que Johnny Depp fasse une apparition dans le prochaine Pirates des Caraïbes. Pas pour un temps conséquent à l'écran mais afin de rendre la transition plus facile avec la nouvelle héroïne. Une scène au début du film, par exemple. Sauf qu'il s'est confronté au mur Disney, qui a refusé que l'acteur soit de près ou de loin lié à ce projet.

Une décision prise dans l'intérêt du projet, pour ne pas qu'il soit associé à un scandale lors de sa sortie. Disney est une firme à l'image familiale, pas question de travailler avec quelqu'un qui est potentiellement coupable de violences. Pour moins que ça, James Gunn avait été débarqué du troisième film Les Gardiens de la Galaxie (puis rappelé, ironiquement).

Les fans de l'acteur continuent, eux, d'être là en soutien. Ils ont déjà manifesté leur mécontentement cet été quand on savait que Johnny Depp risquait d'être absent du prochain Pirates des Caraïbes. Une initiative plus concrète a été prise à la suite de la perte de son rôle dans Les Animaux fantastiques 3. Une pétition a été lancée sur le net pour qu'Amber Heard ne figure pas au casting d'Aquaman 2. Elle est accusée en retour par Johnny Depp d'être aussi une personne violente dans la sphère privée. Si c'est le cas, pourquoi peut-elle continuer à travailler alors que son ex-mari est traîné dans la boue ? C'est en tout cas ce que pensent plus de 1.7 million d'internautes qui ont signé cette pétition.