Pirates des Caraïbes : les fans veulent Johnny Depp dans le film avec Margot Robbie

C'est l'une des grosses nouvelles de ces derniers jours. Disney prépare un autre film de la licence "Pirates des Caraïbes" en plus du reboot. Un projet porté par Margot Robbie dans lequel les fans veulent que Johnny Depp soit présent en Jack Sparrow.

Johnny Depp peut-il revenir dans un film Pirates des Caraïbes ?

Disney n'a pas abandonné la marque Pirates des Caraïbes qui a fait ses beaux jours dans les années 2000. On sait depuis un moment qu'un reboot est en développement, avec Craig Mazin et Ted Elliott à l'écriture. Tout récemment, nous découvrions qu'un second film était prévu avec Margot Robbie dans le rôle principal et Christina Hodson (Birds of Prey) au scénario. Dans les deux cas, il y a un problème de taille pour les fans de la première heure : où est Jack Sparrow ? Le personnage campé par Johnny Depp depuis le début est l'une des raisons pour expliquer le succès de la franchise. En dépit de ce que Disney lui doit sur ce coup, le studio n'a pas l'air enclin à retravailler avec lui. Un certain nombre d'internautes n'a pas tardé à exprimer son mécontentent sur Twitter pour réclamer le retour de l'acteur aux côtés de Margot Robbie :

Johnny Depp est plus que son rôle de Jack Sparrow. Il sera très bien sans Pirates des Caraïbes, cependant Pirates des Caraïbes sera en difficulté sans lui.

C'est simple... Si le nouveau Pirates des Caraïbes n'a pas de Captain Jack Sparrow ni de Johnny Depp, je n'irai pas le voir.

Très content que Margot Robbie mène un film Pirates des Caraïbes. Elle va tout déchirer ! Mais nous sommes d'accords que Johnny Depp devrait continuer à jouer Jack Sparrow parce que sa menteuse d'ex-femme a fabriqué des histoires d'abus et qu'elle a presque ruiné sa vie.

Ce n'est pas à propos de Margot Robbie. C'est à propos de Johnny Depp qui perd son rôle iconique de Captain Jack Sparrow parce qu'Amber Heard a menti en l'accusant d'abus... Elle a abusé de lui. Ceci dit, il continue de rendre visite aux enfants malades, en Jack Sparrow, pour les divertir. Johnny mérite mieux.

Voilà un échantillon des commentaires qu'il est possible de trouver. Deux motifs reviennent principalement. D'abord, Johnny Depp a réussi à composer un rôle inoubliable, qui marquera la licence à jamais. Ensuite, il y a son histoire sulfureuse avec Amber Heard, son ex-femme. Accusé de violence conjugale, l'acteur a été dans la tourmente. C'était avant que l'on découvre qu'elle aussi aurait été violente à son égard. Ce scandale a refroidi les studios, qui ne veulent pas s'embarrasser d'une polémique au cœur de la promotion d'un film. Pour une firme familiale comme Disney, c'est d'autant plus vrai - souvenez-vous de James Gunn viré après ses tweets. Sans compter que Johnny Depp serait difficilement gérable ces derniers temps sur les plateaux.

Les fans peuvent-ils encore y croire ?

Dans le cadre d'un reboot, le retour de Jack Sparrow a l'air inconcevable. Si le producteur Jerry Bruckheimer disait qu'il ne savait pas encore si une place était disponible pour le personnage, la notion même de reboot implique une refonte de tout. La toile de fond resterait le monde des pirates mais avec des nouveaux protagonistes (probablement une femme en tête d'affiche), une autre histoire, d'autres décors... En revanche, pour ce film avec Margot Robbie, l'espoir est permis. Aussi mince soit-il. Pourquoi ? Parce que le film pourrait se rattacher à la mythologie existante en se focalisant sur le personnage de Redd, une femme qui se libère de sa condition pour devenir pirate. Elle aurait un lien avec Jack Sparrow dans son background, ce qui permettrait de se connecter aux cinq films déjà sortis. Mais rien n'est encore garanti, d'autant plus qu'aucune annonce officielle n'a dévoilé les contours de l'intrigue. Les fans peuvent donc espérer mais une déception reste l'issue la plus probable pour le moment.