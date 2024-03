Pirates des Caraïbes : le producteur tranche sur le futur de la saga, et ça ne fait pas l'unanimité

Jerry Bruckheimer, le producteur emblématique de la saga "Pirates des Caraïbes" en dit plus sur le nouveau film. Et cette déclaration a évidemment énormément divisé les fans de la saga, en particulier ceux de Johnny Depp, acteur phare des cinq films de la saga.

Pirates des Caraïbes : la saga multimilliardaire de Disney

Lancée en 2003, la saga Pirates des Caraïbes s'est rapidement établie comme une franchise cinématographique emblématique de Disney. Inspirée par l'attraction éponyme de Disneyland inaugurée en 1967, la saga suit les périlleuses aventures du capitaine Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp, à cinq reprises, naviguant à travers des mythes maritimes et des légendes de pirates.

Au fil des cinq films sortis entre 2003 et 2017, l'univers s'est étendu pour inclure une riche galerie de personnages, à la fois alliés et adversaires de Sparrow. Chacune des intrigues entrelace la quête personnelle de ses personnages avec des éléments surnaturels et mythologiques, de la malédiction du Black Pearl à la quête de la Fontaine de Jouvence, en passant par le face-à-face avec Davy Jones et le pirate fantôme Salazar​​ dans le dernier opus.

En cinq films, la franchise a amassé plus de 4,5 milliards de dollars au box-office global, devenant l'une des sagas cinématographiques les plus rentables de tous les temps.

Jerry Bruckheimer en dit plus sur la suite

Si la saga entourant Jack Sparrow s'est bel et bien conclue en 2017 avec La Vengeance de Salazar, Disney ne compte pas pour autant laisser filer cette poule aux œufs d'or. Mais jusqu'à présent, le futur était encore flou concernant la franchise.

Mais dans une récente interview accordée à Comicbook.com, le producteur emblématique Jerry Bruckheimer a dévoilé les contours de ce qui attend les fans. Comme on pouvait s'en douter, il n'a fait aucune allusion à un retour de Johnny Depp, qui semble totalement écarté de Disney, et révèle que le prochain film Pirates des Caraïbes sera un reboot total, et non une suite avec un tout nouveau cast.

Un film porté par Margot Robbie avait été évoqué en 2022, ainsi qu'un autre porté par des jeunes acteurs, mais le producteur n'a fait mention d'aucun des deux en particulier.

Cette annonce de Bruckheimer n'a évidemment pas plu aux fans de Jack Sparrow, qui n'imaginent pas un film Pirates des Caraïbes sans ce personnage, et évidemment sans Johnny Depp. Mais il faudra qu'ils se fassent une raison, car le retour de ce dernier n'est pas dans les plans de Disney.