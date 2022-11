Pirates des Caraïbes : le film avec Margot Robbie annulé ?

La saga Pirates des Caraïbes aura été très lucrative pour Disney. Dès 2003, avec Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl de Gore Verbinski, le studio engrange plus de 650 millions de dollars à travers le monde. C'est le début d'une grande aventure portée par Orlando Blum, Keira Knightley et surtout Johnny Depp dans la peau du capitaine Jack Sparrow. Suivront ensuite Le Secret du coffre maudit (2006), Jusqu'au bout du monde (2007), La Fontaine de Jouvence (2011) et La Vengeance de Salazar (2017), pour un total de plus de 4,5 milliards de dollars de recettes dans le monde.

Seulement, depuis 2017, la franchise semble être à l'arrêt. Suite aux problèmes judicaires de Johnny Depp avec son ancienne compagne Amber Heard, Disney a coupé les ponts avec l'acteur. Ce qui n'a pas particulièrement plu, ni au comédien, ni à ses fans. Mais le studio tente donc de relancer la saga avec de nouveaux visages.

Il y a deux ans, deux films étaient annoncés, dont l'un écrit par Craig Mazin et Ted Elliott, et l'autre porté par Margot Robbie. Ce second projet était même encore confirmé par le producteur Jerry Bruckheimer jusqu'en mai dernier. Malheureusement, l'actrice elle-même vient d'affirmer que ce film n'allait finalement pas se faire.

Margot Robbie a fait l'objet d'un long portrait pour VanityFair. Même si l'article est centré principalement sur la sortie à venir de Babylon de Damien Chazelle, les projets à venir de la comédienne sont également évoqués à la fin du papier. C'est là que Margot Robbie lâche la bombe.

On avait une idée que nous développions depuis un certain temps, et qui était d'avoir une histoire différente, en partie portée par une femme. On pensait que cela pouvait être vraiment cool, mais je suppose que ce n'est pas ce qu'ils (Disney) veulent faire.