Pirates des Caraïbes : vers un univers étendu façon MCU ?

Alors que le dernier film de la saga est sorti il y a maintenant quatre ans, la franchise "Pirates des Caraïbes" pourrait prendre un virage important. Disney envisagerait d’en faire un univers étendu, à la manière du Marvel Cinematic Universe.

Pirates des Caraïbes, une franchise devenue culte

En 2003 sort Pirates des Caraïbes : Le secret du coffre maudit, dans lequel on découvre un Johnny Depp qui s’en donne à cœur joie dans la peau de l’insaisissable capitaine Jack Sparrow. L’intrigue du film nous plonge dans les Caraïbes du XVIIème siècle. À Port Royal, alors que le lieutenant James Norrington vient d’être promu Commodore, l’équipage du redoutable Black Pearl, mené par le capitaine Barbossa, attaque la ville. Elizabeth Swann, la fille du gouverneur de l’île, est enlevée pendant l’assaut.

Will Turner, forgeron et ami d’enfance d’Elizabeth, décide de tout tenter pour la sauver. Mais la marine royale ne semble pas prête à risquer autant que lui pour poursuivre le Black Pearl. Will se tourne alors vers la seule personne qui peut l’aider : le capitaine Jack Sparrow, que l’équipage du Pearl a par le passé abandonné sur une île déserte après une mutinerie. Ensemble, les deux hommes se lancent à la poursuite de Barbossa et ses hommes. Mais l’équipage du navire possède un terrible secret…

Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl © Disney

Pour épauler Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley ont été choisis pour incarner Will Turner et Elizabeth Swann dans le film réalisé par Gore Verbinski, tandis que Geoffrey Rush y incarne Hector Barbossa. Le carton de La Malédiction du Black Pearl a depuis incité Disney à développer quatre suites au long-métrage original, dont la dernière, La Vengeance de Salazar, a été dévoilée en 2017. La saga Pirates des Caraïbes est ainsi devenue l’une des plus populaires depuis le début du siècle.

Des Avengers aux pirates ?

Et Disney entend bien essayer de capitaliser sur la popularité de la franchise. Comme le rapporte Express, la firme aux grandes oreilles envisagerait ainsi d’étendre l’univers de Pirates des Caraïbes de la même manière que Marvel avec le MCU. Ce plan comporterait de nombreuses sorties à venir sous plusieurs formes. Disney envisagerait ainsi de développer pas moins de 10 nouvelles histoires de l’univers, divisées en films principaux, spin-offs et une série Disney+.

Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde © Disney

Les personnages des diverses histoires pourraient ainsi se croiser, comme c’est le cas dans le Marvel Cinematic Universe, où des Avengers peuvent apparaître dans les films « solos » d’autres membres de l’équipe de super-héros. On peut donc imaginer que de nombreux nouveaux personnages seraient introduits dans les films et séries à venir. Disney pourrait même faire table rase et ne ramener aucun des protagonistes des précédents opus de la saga. Mais il faudrait alors convaincre les fans qu’il s’agit bien du même univers. Ce qui voudrait dire essayer de garder l’essence de Pirates des Caraïbes, ce qui pourrait s’avérer difficile si Johnny Depp ne revenait pas.

Pour le moment, le futur immédiat de la franchise reste assez flou. Les fans attendent toujours des nouvelles concrètes de la direction que prendra la saga. On devrait déjà voir un reboot avec Margot Robbie. Mais Disney reste pour le moment assez secret sur le futur de sa franchise, et la firme aux grandes oreilles ne s’est toujours pas prononcée publiquement sur les films à venir, ou l’avenir de Johnny Depp au sein de la saga, alors que des fans essaient toujours de le faire revenir. Il faudra attendre des annonces officielles pour y voir plus clair.