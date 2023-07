Pirates des Caraïbes : Zoe Saldaña garde un souvenir compliqué du tournage

Bien avant "Avatar" et "Les Gardiens de la Galaxie", Zoe Saldaña est à l'affiche de son premier blockbuster en 2003 avec "Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl". Après un tournage très compliqué, la comédienne a été soulagée de ne pas être dans les autres opus de la franchise.

Zoe Saldaña, reine du box-office

En janvier 2023, Zoe Saldaña a battu un record. La comédienne est devenue la première actrice à avoir joué dans quatre films ayant dépassé les deux milliards de dollars de recettes mondiales : Avatar, Avengers : Endgame, Avatar : La Voie de l'eau et Avengers : Infinity War.

Neytiri (Zoe Saldaña) - Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

Une consécration pour l'interprète de Neytiri et Gamora, désormais habituée des grosses productions. Mais à ses débuts il y a désormais plus de vingt ans, Zoe Saldaña a très mal vécu le tournage de son premier blockbuster, Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Sorti en 2003, le long-métrage de Gore Verbinski adapté de la célèbre attraction Disney introduit aux spectateurs le personnage désormais culte de Jack Sparrow (Johnny Depp), mais aussi ceux d'Elizabeth Swann (Keira Knightley) et de Will Turner (Orlando Bloom).

Grand divertissement populaire qui varie parfaitement entre aventure, mystère et humour, le film est le point de départ d'une franchise lucrative. Pour un budget estimé à 140 millions de dollars d'après Box Office Mojo, Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl en rapporte plus de 654 à travers le monde. Un carton qui donne forcément naissance à plusieurs suites, pour lesquelles Zoe Saldaña ne rempile pas. Une absence qu'elle ne regrette absolument pas, bien au contraire.

Une trop grosse machine

Dans ce film, l'actrice prête ses traits à Anamaria, vieille connaissance de Jack Sparrow qui, avec le peu de scrupules qu'on lui connaît, lui a emprunté son bateau - le Jolly Moon - sans lui demander sa permission. Lorsqu'ils se retrouvent et qu'elle accepte de venir en aide au capitaine déchu du Black Pearl, il lui promet de lui offrir un nouveau navire, le HMS Intercepteur.

Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Lors d'une interview carrière accordée à Buzzfeed UK, Zoe Saldaña est revenue sur la production colossale de La Malédiction du Black Pearl. Si la comédienne estime que le blockbuster est "un grand film", "fun et divertissant et très bien réalisé", elle s'est sentie perdue pendant le tournage :

C'était tellement énorme. C'était une trop grosse machine pour moi, et elle était hors de contrôle. Donc quand je vois le résultat final à l'écran, j'en suis très fière. Si (le retour d'Anamaria) était certainement l'objectif de départ, cela ne s'est pas concrétisé et j'en suis contente. (...) Je me suis vraiment sentie perdue et insignifiante dans cette grosse machine. Je suis heureuse pour tous les acteurs qui en ont bénéficié et qui ont poursuivi des carrières incroyables. (...) Mais pour moi, c'est définitivement une expérience qui ne valait pas la peine d'être répétée.

Zoe Saldaña n'est pas la seule pour qui l'expérience a été difficile. Craignant de ne pas faire long feu sur le tournage, Keira Knightley s'est "sentie coincée" à cause du personnage d'Elizabeth Swann, allant jusqu'à faire un burn out.