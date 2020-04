Pitch Perfect : Rebel Wilson était sûre du succès du film avant le tournage

A l'occasion de la diffusion prochaine en France de "Zoey et son incroyable playlist" sur Warner TV, le comédien Skylar Astin a avoué que Rebel Wilson lui avait annoncé le succès international de "Pitch Perfect" avant même le début du tournage du film désormais culte.

Il y a maintenant presque 7 ans on découvrait dans les salles la comédie musicale Pitch Perfect (The Hit Girls en français). Un film assez génial, bourré d'autodérision et qui fait découvrir l'univers atypique des concours de chant a cappella. En effet, on y suit les Bellas, un groupe féminin de l'Université de Barden après qu'elles aient subi une véritable humiliation durant un concours. Mais la venue de Beca Mitchell, nouvelle étudiante en première année et excellente chanteuse, va les aider à se relever.

Particulièrement drôle et porté par des jeunes femmes attachantes, Pitch Perfect fut un véritable succès puisque avec un budget de 17 millions de dollars il en rapporta plus de 114 millions dans le monde. De quoi motiver Universal à produire deux autres films par la suite. Pourtant, sur le papier, rien n'indiquait que le film allait cartonner. Sauf pour Rebel Wilson, qui interprète dans le film "Fat Amy" et qui, elle, était sûre de son succès avant même le début du tournage.

Rebel Wilson certaine du succès de Pitch Perfect

En effet cette révélation nous vient de Skylar Astin, qui joue Jesse dans le film. A l'occasion de la diffusion prochaine de la série Zoey et son incroyable playlist sur Warner TV en France (le 19 mai), le comédien nous a rapporté en interview les propos de Rebel Wilson au tout début de la production. D'après lui, cette dernière lui avait annoncé dès les premières réunions que le film allait cartonner et que des suites allaient voir le jour.

Je me souviens que nous avons eu une première réunion avec l'équipe pour faire le tour du script. On sentait bien que c'était quelque chose de spécial, que ça allait être une expérience incroyable. Et dès ce premier jour Rebel Wilson est venue me voir durant une pause et a commencé à dire que le film allait être énorme, qu’il y aurait des suites et que les gens allaient adorer. Pourtant Rebel Wilson est quelqu’un de très humble donc c’était surprenant pour moi de l’entendre dire ça. Je me disais : "j’aime le film, mais ça ne veut pas dire que les gens vont aimer le genre comme moi je l’apprécie". Et pourtant elle avait bien raison, puisque les gens adorent la franchise Pitch Perfect.

Rebel Wilson aurait-elle un don de voyance ou simplement le nez pour sentir les bons projets ? Difficile à dire. Reste que pour le coup son flair ne l'a pas trompée puisque Pitch Perfect est devenu un véritable film culte. Et même si les suites, notamment Pitch Perfect 3, n'ont pas été aussi géniales que le premier opus (voir notre critique de Pitch Perfect 3), il s'agit d'une franchise pleine de fraîcheur. On espère d'ailleurs qu'un quatrième film verra le jour. Mais pour l'instant, rien n'est encore prévu admet Skylar Astin, bien qu'il soit prêt à reprendre son rôle sans hésiter.

Universal a mon numéro et ils savent que tout le casting serait ravi de revenir, même s’il faudrait trouver un moyen de coordonner le planning de tout le monde. Mais s’ils se lancent pour un quatrième film je les suivrai.

Même si les recettes de Pitch Perfect 3 n'ont pas été à la hauteur des espérances (175 millions de dollars pour un budget de 45 millions), elles n'ont pas été catastrophiques. On peut donc garder espoir de voir un jour les Bellas revenir pour un quatrième film.

Zoey et son incroyable playlist sera à suivre sur Warner TV à partir du 19 mai. Notre interview complète de Skylar Astin et Jane Levy sera à découvrir prochainement.