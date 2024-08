Ce soir à la TV : cette suite de Barbecue est quasiment née d'une blague d'un des acteurs

Ce soir TF1 diffuse "Plancha", le retour de la bande de potes de "Barbecue" qui découvre cette fois la Bretagne. Une aventure annoncée sans le savoir par Guillaume de Tonquédec huit ans plus tôt.

Plancha : les potes de Barbecue découvrent la Bretagne

Sorti en octobre 2022, Plancha marque le retour de l'équipe de Barbecue (2014), sorti huit ans plus tôt. Réalisée par Éric Lavaine, la comédie reprend la plupart des personnages du premier film. Une bande de potes interprétés par Lambert Wilson, Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Guillaume de Tonquédec, Sophie Duez, Valérie Crouzet ou encore Lionel Abelanski. Et si dans le Barbecue Florence Foresti se faisait remarquer par sa légèreté, c'est cette fois son absence qui attire l'attention. L'humoriste est la seule à ne pas avoir repris son rôle pour Plancha en raison d'incompatibilités d'agenda. À la place, Caroline Anglade s'ajoute à la bande dans le rôle d'Ana.

Dans le film, les amis se réunissent pour fêter les 50 ans d'Yves (Guillaume de Tonquédec). Alors qu'ils souhaitaient partir en Grèce, leur vol est annulé et ils décident de se rabattre sur la Bretagne, dans le manoir familial d'Yves. Une autre ambiance, d'autant plus que la pluie s'invite à la fête, et l'anniversaire devient le centre de révélations.

Barbecue avait été un beau succès en salles avec 1,6 million de spectateurs et de spectatrices. Dans une période encore marquée par la pandémie, Plancha n'a pas atteint le même score que son prédécesseur, et n'a pu cumuler que 544 000 entrées. Et alors que le premier film avait déjà été assez mal reçu par la presse, ce second opus l'a été encore moins avec une moyenne de 2,1/5 sur Allociné. Télé Loisirs écrivait par exemple dans sa critique : "Il pleut, et les convives finissent par trouver le temps long… Le même problème risque de se poser pour le spectateur".

Guillaume de Tonquédec annonçait la suite huit ans en avance

À l'origine, Barbecue ne devait pas avoir de suite. Cependant, pendant la promotion du film, Guillaume de Tonquédec ironisait sur le titre et annonçait déjà sans le savoir celui du prochain opus. Éric Lavaine le rappelait dans le dossier de presse de Plancha en expliquant avec humour :

Lorsque nous étions en tournée de promotion de Barbecue, Guillaume finissait ses interventions par un « Après Barbecue, on se retrouvera pour la suite, Plancha, à la mer, et enfin pour pierrade à la montagne ! ». Maintenant Guillaume souhaite que l’on prépare pour cet hiver woke en Thaïlande.

Pour l'instant, pas de Pierrade à la montagne ni de Woke en Thaïlande, mais bien Plancha, qui devait d'abord s'appeler 100% Bretagne. Reste que le réalisateur a mis du temps avant d'accepter l'idée de faire une suite. S'il ne voulait pas relier les deux films dans un premier temps, il en a finalement décidé autrement, profitant de son intérêt personnel pour la région.