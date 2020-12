Plastic Man : le film sur le personnage DC va enfin se faire

Toujours plus de super-héros sur nos écrans. Voilà des années que les personnages costumés sont les stars pour lesquelles tout le monde se rue dans les salles. Warner Bros. compte toujours faire un film sur Plastic Man et le projet va prendre une direction inattendue.

Plastic Man adapté au cinéma

Il y a deux ans, nous apprenions que Warner Bros. était en train de plancher sur un film dédié à Plastic Man, personnage de l'univers DC. Depuis, nous n'avons plus eu aucune nouvelle à ce sujet. Le projet semblait être passé au second plan, le studio préférant se focaliser sur d'autres héros. Il faut dire que Plastic Man n'est pas celui que le grand public connaît le plus mais il peut donner l'occasion à Warner Bros. de s'adjuger les services d'une figure qui lorgne vers l'humour. Sa particularité ? Une capacité à étirer les parties de son corps pour répondre à toutes les situations qui se présentent à lui. Dans le costume, on retrouve un homme nommé Patrick O'Brian. Cet orphelin a rapidement sombré dans la délinquance, à un jeune âge, à force de vivre dans la rue. Lors d'un braquage qui tourne mal, il a la malchance d'entrer en contact avec un produit chimique. Il est par la suite devenu Plastic Man et s'est rangé dans les rangs de la police pour que son pouvoir exceptionnel soit au service d'une bonne cause. On peut le voir comme une autre version du Red Richards des 4 Fantastiques chez Marvel - pour remettre les choses dans l'ordre, ce dernier a été créé après Plastic Man.

Plastic Man © DC Comics

Un changement de scénariste et de direction

En 2018, donc, le film était en préparation avec Amanda Idoko engagée pour signer le script. The Hollywood Reporter explique que le projet est toujours en vie, mais que c'est Cat Vasko qui se chargera finalement d'écrire l'histoire. Et Plastic Man va prendre une autre direction en devenant un personnage féminin. Allez savoir pourquoi ce choix a été fait mais il indique que l'on risque d'avoir des différences avec la version masculine. L'origin story a des chances d'être remaniée pour essayer d'apporter de l'originalité et de manière générale un traitement qui rende ce changement de sexe intéressant. Une héroïne n'avait jamais été évoquée quand Amanda Idoko était désignée pour s'occuper d'imaginer l'intrigue. Impossible de savoir si elle n'a pas apporté satisfaction ou si un redémarrage du projet a eu lieu. D'après le média américain, le développement est à un stade peu avancé, nous permettant de penser que la seconde des deux options que l'on vient d'évoquer est la bonne.

À l'origine, Plastic Man n'est pas un personnage créé sous la bannière DC Comics. Il naît chez Quality Comics et ce fut l'une des premières fois qu'un super-héros combinait l'action habituelle avec une grosse dose d'humour. Nous devrions obtenir un film dans la veine de Shazam!, avec une héroïne qui aura de la répartie et du charisme. Après, reste à savoir si elle tracera son chemin en solitaire ou si elle croisera d'autres héros. Dans les comics, Plastic Man devient un membre de la Justice League et collabore avec plusieurs figures connues de chez DC. Warner Bros. l'introduira certainement, pour commencer, dans son coin. Afin de jauger le public.

De la patience sera nécessaire pour en apprendre plus sur les ambitions du film. Ce n'est pas dit que nous aurons des nouvelles incessamment sous peu. Warner Bros. lance des projets dans tous les sens et une bonne partie reste en attente - ça a été le cas de Plastic Man pendant deux ans, jusqu'à ce revirement de situation.