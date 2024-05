Max arrive en France le 11 juin et va faire de l'ombre à Netflix : découvrez tous les détails de l'offre

Découvrez tous les détails sur les offres et abonnements à Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery qui sera lancée en France le 11 juin 2024 et qui pourrait bien faire de l'ombre à Netflix.

Max la nouvelle plateforme de streaming arrive enfin en France

Alors que le paysage des plateformes de streaming est déjà énormément saturé et que les cinéphiles et sériephiles doivent débourser tous les mois plusieurs dizaines d'euros pour leurs abonnements, une nouvelle plateforme arrive en juin, et risque de faire beaucoup de bruit. Il s'agit de Max (anciennement HBO Max), la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery, qui arrivera en France le 11 juin 2024.

Les licences phares de la marque ne sont plus à présenter, que ça soit Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, The Last of Us et un nombre incalculable de films et de séries. La date du lancement de Max correspond d'ailleurs sans surprise avec l'arrivée de la très attendue saison 2 de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, qui sera disponible le 17 juin sur la plateforme en France (le lendemain de sa diffusion aux États-Unis).

Prix, formules, abonnements : tout ce qu'il faut savoir sur Max

À son arrivée en France, Max proposera trois niveaux d'offre, à partir de 5,99€ par mois, avec l'option Sport au prix de 5€ par mois :

Max Basic avec pub (5,99€/mois) : 2 appareils simultanés, Full HD

: 2 appareils simultanés, Full HD Max Standard (9,99€/mois) : 2 appareils simultanés, Full HD, 30 contenus à regarder hors connexion avec en plus un accès aux chaînes de télévision de la marque : Boomerang, Carton Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next

: 2 appareils simultanés, Full HD, 30 contenus à regarder hors connexion avec en plus un accès aux chaînes de télévision de la marque : Boomerang, Carton Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next Max Premium (13,99€/mois) : 4 appareils simultanés, Full HD ou 4K avec le son Dolby Atmos, 100 contenus à regarder hors connexion, et l'accès aux chaînes de télévision de la marque

En plus de son arrivée via son application dédiée, elle sera également disponible pour le plus large public grâce à plusieurs partenariats de distribution, notamment Canal+. Ainsi, Max sera inclus dans les abonnements Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries.

Pour les abonnés à Prime Video, Max sera également disponible sur la plateforme avec un surplus, sauf pour ceux qui étaient déjà abonnés au Pass Warner. Ces derniers continueront à profiter de leurs contenus, et d'une expérience enrichie via Max.

Pour les fans de sport, une option à 5 euros de plus par mois sera également disponible pour être ajoutée à n'importe quel forfait. Elle permettra d'avoir accès aux chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2. Max va également mettre en place un dispositif spécifique pour les Jeux Olympiques de Paris qui permettra à tous les abonnés de suivre l'événement sportif, quelle que soit leur offre.

Des nouvelles créations Max attendues

En plus des titres forts du catalogue de Warner qui seront disponibles au lancement de Max en France, et de la saison 2 de House of the Dragon qui arrivera dès le 17 juin, d'autres programmes alléchants sont également attendus prochainement sur la plateforme. Il y aura notamment les séries Max Originals The Penguin, dérivée de The Batman, mais également Welcome to Derry, le préquel des films d'horreur Ça.

Max proposera également des productions françaises, à commencer par la série Une amie dévouée portée par Laure Calamy sur "la mythomane du Bataclan", ou encore Malditos, et Vivre avec nos Morts, l'adaptation du roman éponyme de Delphine Horvilleur.