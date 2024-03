Le plus gros succès au box-office français depuis 10 ans ressort au cinéma

Dix ans après avoir conquis le cœur de millions de spectateurs, "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?", la comédie française culte réalisée par Philippe de Chauveron, s'apprête à faire son grand retour dans les salles de cinéma françaises pour une journée exceptionnelle le 14 avril prochain.

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu : retour sur un succès fou

À sa sortie en 2014, la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? réalisée par Philippe de Chauveron s'est imposée comme un véritable phénomène. Ce film met en scène Christian Clavier et Chantal Lauby dans les rôles de Claude et Marie Verneuil, confrontés aux mariages interculturels de leurs quatre filles.

Traitant des préjugés avec un humour parfois grinçant, cette comédie a su toucher un large public en mettant en lumière les tensions et les richesses du multiculturalisme français. Le film a également suscité des débats autour de sa représentation des différences culturelles ailleurs qu'en France, comme aux États-Unis, où des voix s'étaient élevées contre sa sortie dans le territoire, car jugé trop "raciste".

Avec plus de 12 millions d'entrées, le film s'est rapidement hissé au sommet du box-office français, se plaçant ainsi devant des mastodontes du cinéma national et international. À l'heure actuelle, il se trouve toujours à la vingt-et-unième place des plus gros succès de tous les temps au box-office français, et à la septième des plus gros succès français. Depuis 2014, il n'a pas été détrôné de la première place du plus gros succès français au box-office. Un record qui va pouvoir être célébré de nouveau dans les salles obscures.

Une ressortie exceptionnelle

À l'occasion des dix ans de la sortie de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, UGC a fait savoir que la comédie avec Christian Clavier et Chantal Lauby ressortirait en salles pour une journée seulement, le 14 avril prochain. L'occasion pour le film de Philippe de Chauveron d'engrager quelques entrées supplémentaires. Ça sera néanmoins compliqué de dépasser Les Aristochats (vingtième plus gros succès au box-office français), qui le devance de 115 000 entrées.

Pour rappel, la franchise du Bon Dieu compte trois films, sortis en 2014, 2019 et 2021, pour un score total au box-office de plus de 20 millions d'entrées.