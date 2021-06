Polly Pocket : un film est en préparation avec Lily Collins

Hollywood poursuit ses projets farfelus. En effet, une adaptation de la célèbre gamme de poupées Polly Pocket verra prochainement le jour. Et pour ne rien laisser au hasard, c’est Lily Collins, la star de la série colorée "Emily in Paris", qui jouera les premiers rôles.

Mattel a de grandes ambitions

Polly Pocket voit le jour en 1983, par le biais de Chris Wiggs qui conçoit pour sa fille une poupée nommée Polly. Par la suite, c’est un arrivage de mini-poupées, de maisons et d’objets à collectionner qui débarquent en magasin et rendent hystériques les petites filles (ainsi que leurs parents qui doivent les payer). Commercialisée par Mattel, Polly Pocket est désormais une gamme de jouets incontournables, possédant de nombreuses déclinaisons : Polly Pocket Fashion, Polly World, etc. Sa popularité explique d’ailleurs qu’il y ait déjà eu des adaptations à l’écran de la marque. En effet, deux séries télévisées, trois films d’animation et un jeu vidéo ont vu le jour.

Polly Pocket ©Mattel

Aussi bizarre soit-il, un projet de film en live-action Polly Pocket n’est pas si illogique. Pour rappel, Mattel entend sérieusement exporter ses produits les plus célèbres dans les salles obscures ou sur les plateformes de streaming. Ainsi, des films Barbie, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Uno ou bien encore Hot Wheels sont actuellement en production. Il ne faut pas oublier non plus que le film d’animation Les Maîtres de l’Univers sera disponible sur Netflix à partir du 23 juillet.

Quand Girls rencontre Emily in Paris

Polly Pocket : le film verra donc Lily Collins interpréter le personnage principal. Qu’on aime ou pas Emily in Paris (et ses affreux clichés sur la France), l’actrice semble parfaitement à sa place dans ce genre de projet qui cible principalement un public féminin. Sur les réseaux sociaux, l’actrice a d’ailleurs annoncé la nouvelle, elle qui est une fan de longue date de la célèbre poupée. En ce qui concerne l’histoire, le long-métrage suivra l’amitié entre une jeune fille et « une femme qui peut tenir dans sa poche. »

Cependant, ce Polly Pocket en live-action disposera sans doute d’une forte touche féministe puisque c’est Lena Dunham qui réalisera le film. Celle qui avait créé et joué les premiers rôles dans la série Girls devrait ajouter à cette adaptation un ton résolument moderne, dans la veine du show qu’elle a porté durant 5 ans. De plus, Dunham a elle aussi été bercée dans son enfance par les jouets Polly Pocket :

Polly Pocket fut responsable d'innombrables heures d'évasion quand j’étais petite. Cela m'a donné un petit monde de magie et d'autonomie pour raconter mes histoires, donc c'est assez poétique d'aborder ces mêmes idées en tant que réalisatrice. (…) Je suis tellement ravie de mettre à profit mon amour pour cette gamme de jouets, et j’ai la conviction profonde que les jeunes femmes ont besoin de films intelligents et ludiques qui parlent sans condescendance.

À noter que le film sera produit par la MGM. Étant donné que cette dernière a récemment été achetée par Amazon Prime, le film pourrait peut-être se retrouver sur la plateforme. Il faudra attendre confirmation à ce sujet, ainsi que pour sa date de sortie.