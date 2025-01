Popeye devient un tueur sanguinaire dans ce slasher délirant

Fraîchement tombé dans le domaine public début 2025, le célèbre marin Popeye n’est plus vraiment le héros de notre enfance. Avec "Popeye's Revenge", le personnage iconique fait un virage sanglant dans le registre de l’horreur. Un trailer choc dévoile un film gore et déjanté qui promet de marquer les esprits.

Un Popeye totalement réinventé

Oubliez l’image du gentil marin mangeur d’épinards ! Popeye's Revenge transforme le personnage culte en un tueur impitoyable, couvert de sang et bien décidé à semer la terreur. Le film, porté par Steven Murphy dans le rôle principal, s’inscrit dans la nouvelle vague de films d’horreur s’appropriant des figures du patrimoine populaire, dans la lignée de Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Le trailer, dévoilé par Bloody Disgusting, plonge immédiatement dans l’ambiance : un groupe de jeunes curieux partent à la recherche de la légende du marin. Mais la simple exploration tourne vite au carnage lorsque Popeye, surgissant des ombres, élimine ses victimes avec une brutalité extrême. Décrit comme un slasher "cru et sanglant", le film ne lésine pas sur l'hémoglobine et l’ambiance oppressante.

L'intrigue s'articule autour d'un groupe de moniteurs qui souhaitent ouvrir un camp de vacances sur un site hanté par la légende du marin. Malheureusement pour eux, Popeye n’est pas qu’un mythe… et compte bien faire couler le sang.

La nouvelle tendance du domaine public : revisiter l’horreur

Le passage de Popeye dans le domaine public a ouvert la porte à plusieurs projets cinématographiques réinventant le personnage, et Popeye's Revenge n'est que le premier. Un autre projet d’horreur, Popeye the Slayer Man, est déjà annoncé pour la même année, tout comme une adaptation plus traditionnelle de Popeye le Marin en prises de vues réelles.

Ce phénomène s'inscrit dans une tendance plus large, avec le succès récent de Winnie the Pooh: Blood and Honey, qui a transformé le gentil ours de la Forêt des Rêves Bleus en tueur sanguinaire. Cette mode du retournement horrifique des personnages d’enfance semble en plein essor, avec également Peter Pan's Neverland Nightmare attendu cette année.

Toutefois, certains critiques s’interrogent déjà sur la saturation du concept. L’impact choc de Blood and Honey reposait sur l’effet de surprise, mais à mesure que d’autres icônes passent dans le domaine public, le procédé risque de perdre son originalité. Reste à voir si Popeye's Revenge saura maintenir l'intérêt du public ou si la tendance commencera à s'essouffler.