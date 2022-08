Winnie l'ourson fait un massacre dans la bande-annonce du film d'horreur

Découvrez la bande-annonce du slasher "Winnie the Pooh : Blood and Honey", un film d'horreur dans lequel Winnie l'ourson devient un tueur sanguinaire.

Winnie version horreur : le cauchemar devient réalité

On connaissait le gentil petit ourson, amateur de miel et ami de Jean-Christophe. Mais on ne l'attendait pas en tueur sanguinaire ! C'est pourtant le pitch de ce film inattendu réalisé par Rhys Frake-Waterfield. Baptisé Winnie the Pooh : Blood and Honey, le film s'annonce comme un violent slasher.

Winnie the Pooh: Blood and Honey © Jagged Edge Productions

Attendu prochainement en VOD, le long-métrage se déroule dans un univers alternatif dans lequel Winnie et Porcinet ont été abandonnés par leur ami Jean-Christophe. Désemparés, ils se sont alors mués en tueurs psychopathes. Une bande de jeune venue faire la fête dans la forêt non loin de leur lieu de vie vont en faire les frais comme le montre la bande-annonce du film dévoilée aujourd'hui.

Si l'existence même de ce film peut étonner, elle s'explique simplement. En effet, le petit ourson créé par Alan Alexander Milne en 1926 est tombé dans le domaine public le 1er janvier 2022. Il peut donc être utilisé librement. Il s'agit cependant de la version originale de l'ourson, et non de celle avec le t-shirt rouge, qui appartient à Disney.