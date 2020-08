Pour Lilly Wachowski, la saga Matrix parle de la transidentité

Lilly Wachowski, la co-réalisatrice de la saga « Matrix », donne ses sentiments vis-à-vis de cette franchise culte. Alors que sa sœur travaille actuellement sur le quatrième opus, elle considère leur œuvre comme une manière d’aborder la transidentité.

Matrix : une saga culte

En 1999, Lana et Lilly Wachowski réalisent l’un des films de science-fiction les plus cultes de ces dernières années. Matrix est une référence absolue du genre, et est largement devenu un classique. A l’époque, le film avait rapporté plus 465 millions de dollars au box-office pour un budget de 63 millions. Face à ce succès monstre, Warner Bros a produit deux autres épisodes qui ont pratiquement rapporté 1,2 milliard de dollars à travers le monde. Maintenant, presque 20 ans plus tard, Lana Wachowski travaille sur un quatrième opus.

Une trilogie qui aborde le fait d’être transgenre

Initialement, Lana et Lilly Wachowski sont nées Larry et Andy Wachowski. Mais en 2012 Larry devient Lana, suivie de près par Andy qui devient Lilly en 2016. La transidentité est donc un sujet important et très personnel pour les deux cinéastes. Des thématiques souvent au cœur de leurs œuvres, et Matrix ne déroge pas à la règle. Les deux réalisatrices ont révélé leur statut de transgenre peu de temps après la sortie de la trilogie. Lors d’une interview avec Deadline, Lilly Wachowski s’est arrêtée sur la saga Matrix, et sur son rapport avec la transformation :

C’était l’intention initiale. Mais le monde n’était pas encore prêt. Le monde de l’entreprise encore moins.

Lilly Wachowski

La cinéaste explique qu’à cette époque c’était difficile de se faire entendre en tant que transgenre. Matrix devait permettre à cette communauté de s’exprimer et d’être entendue. Mais évidemment, le duo a rencontré des réticences auprès des producteurs. Lilly cite Switch, un personnage du premier film. Il devait être le porte-étendard de cette volonté de faire un film sur la transformation. Dans le scénario original, le personnage changeait de sexe en entrant dans la matrice. Un homme dans le monde réel qui devenait une femme dans la matrice. Mais Warner Bros a rejeté l’idée, préférant un personnage avec un seul sexe défini. Lilly Wachowski a également déclaré qu’elle aimait particulièrement la science-fiction comme moyen d’expression :

Nous existions dans un espace ou les mots n’existaient pas. Nous vivions toujours dans un monde d’imagination.

Mais aujourd’hui, les sœurs Wachowski se sont totalement libérées des mœurs traditionnelles. Elles s’assument comme personnes transgenres et c’est tant mieux pour elles et l'exemple qu'elles donnent. Lana Wachowski a repris le tournage de Matrix 4, attendu le 30 mars 2022 dans les salles obscures.