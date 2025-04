Pour Ted Sarandos, Netflix a « sauvé Hollywood »

Les plateformes de streaming sont souvent la cible de critiques de la part de l’industrie du septième art. Nombreux sont ceux qui reprochent aux streamers de faire du mal au cinéma. Mais Ted Sarandos y voit le contraire.

Le streaming plus fort que les cinémas ?

L’expérience cinéma est-elle une « idée dépassée » ? Avec l’avènement des plateformes de streaming, il devient de plus en plus difficile d’encourager les spectateurs à se déplacer dans les salles obscures. Netflix, Prime Video, Disney+ et consort semblent causer du tort à l’exploitation en salle. Ce n’est pourtant pas l’avis de Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix.

Fin mars, dans une interview pour Semafor Media, Ted Sarandos insinuait que les cinémas étaient en train de mourir. Le timing était parfait alors que Netflix avait sorti quelques jours plus tôt son blockbuster The Electric State.

Le film porté par Millie Bobby Brown et Chris Pratt est devenu le plus cher jamais financé par la plateforme. Selon plusieurs médias, Netflix aurait déboursé 320 millions de dollars pour le produire. Et tout cela sans que The Electric State bénéficie d’une sortie au cinéma. Pour Ted Sarandos, c’est même une bonne chose.

Ted Sarandos ne croit plus à l’expérience en salles

Cette semaine, Ted Sarandos a remis le couvert en allant plus loin dans ses propos. Durant le TIME100 Summit (via Deadline), Sam Jacobs, le rédacteur en chef du célèbre média, a demandé à Ted Sarandos si Netflix avait « détruit Hollywood ». Le journaliste a pris pour exemple les faibles performances des films au box-office, leur fenêtre réduite d’exploitation en salles ou encore la fuite des productions de Los Angeles. Mais pour le principal intéressé, c’est tout l’inverse :

« Non, chez Netflix nous sauvons Hollywood. une entreprise très axée sur le consommateur. Nous vous proposons les programmes de la manière dont vous avez envie de les regarder »

se justifie-t-il.

Quant au box-office en déclin, il livre une explication et sa solution : « Que veut nous dire le consommateur ? Qu'il aimerait regarder des films à la maison ». Il poursuit en donnant son opinion sur les cinémas. « Je pense que c'est une idée démodée, pour la plupart des gens, pas pour tout le monde ».

L’expérience en salles ne semble pas si démodée que cela, en tout cas en France. En 2024, les cinémas ont réalisé 181 millions d’entrées prouvant la bonne santé du secteur dans notre pays. Côté box-office américain, les recettes engrangées en 2024 s’élèvent à 8,7 milliards de dollars. Malgré cet excellent score, c’est moins que les années précédentes (hors Covid) où la moyenne se situait entre 10 et 11 milliards.